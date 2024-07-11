حملات مكثفة واجتماعات متواصلة منذ تكليف خالد سعيد محافظا للإسكندرية

شهد ديوان محافظة الإسكندرية وأحياء الإسكندرية نشاطا مكثفا وحملات مكبرة استهدفت إشغالات الطريق للباعة الجائلين في الميادين الكبرى والأسواق العشوائية والتي أهملت على مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلى تواجد رؤساء الأحياء بشكل دائم في الشارع، وذلك عقب حركة المحافظين الجديدة والتي جاء فيها الفريق أحمد خالد حسن محافظا للإسكندرية، وبعد سلسلة اجتماعات دب النشاط في الأحياء والمحافظة وبات لا أحد ينام من المسئولين والمحافظ الجديد.

جولة للمحافظ الجديد

وقام اليوم الفريق خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، بجولة على كورنيش الإسكندرية استهدفت منطقة محطة الرمل والشاطبي وأمام المحكمة، كما أجرى عدة جولات سرية من قبل.

وقبل ذلك عقد عده اجتماعات مع تنفيذيين ونقابيين ومجتمع مدني لسماع آرائهم حول عده ملفات منها أزمة الباعه الجائلين والمواقف العشوائية والطرق والتي سبق أن طرحتها فيتو في تحقيقها عقب توليه منصبه.

حملات حي شرق باكوس وفكتوريا

وشن حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب، حملات استهدفت عدة ميادين كان قد انتشر فيها الباعة الجائلين وهي فكتوريا والجلاء وسموحه وسيدي جابر.

كما نفذ الحي منذ حملة مكبرة لحي شرق بالتعاون مع قوات الأمن في إزالة الباعة الجائلين من شارع مصطفى كامل والسوق بباكوس وفتح الطريق للمرور والمارة وهما أكثر الأماكن في الحي يحتله الباعة الجائلين ويعيق حركة المرور.

وواصل حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب رئيس الحي في الحملة المكبرة بفيكتوريا وشارع الجلاء والساعة وجميلة بو حريد لمنع عودة الإشغالات والتعديات على الطريق العام وأرصفة المشاه وفرض الانضباط بالشارع والحفاظ على حقوق المواطنين.

حملات حي العامرية أول وفتح طريق بديل

ونفذ حي العامرية أول برئاسة السيد موسي، حملات مكثفة علي شارع المستشفي والجمهورية والطريق الصحراوى ومخزن الزيت.

وجاء ذلك بناء لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات اليومية لرفع الاشغالات والتعديات علي حرم الطريق العام لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع.

وإشراف وحضور أسامة شمس مساعد رئيس الحي، ودعاء مصطفى قطب سكرتير عام الحي وإدارة إشغال الطريق وجميع الإدارات المعنية.

و تم رفع جميع الإشغالات بشارع الجمهورية وشارع المستشفى وطريق الخدمات والطريق الصحراوى قبلى وبحرى، وتم التحفظ على عدد ٧١ حالة أشغال متنوعة.

وقام السيد موسي رئيس حي العامرية أول وبحضور مساعد رئيس الحي ومسئولي مرور مرغم والإدارات المعنية بمتابعة أعمال وضع النيوجيرسي استكمالًا لأعمال تمهيد وتسوية طريق النهضة البتروكيماويات مرورًا بمشارف الخير عبد القادر بحيث يصبح بديلا للطريق الصحراوى بحيث تكون حارة سيارات النقل الثقيل بعرض (٩) أمتار وحارة الملاكي (٨) أمتار بهدف القضاء على التكدس المروري بالطريق الصحراوي (التحويلة).

حي العجمي يشن حملات مكبرة

وشن حي العجمي برئاسة هدي ابوكليلة حملات مكبرة بمعاونه شرطة المرافق والتدخل السريع استهدفت سوق الهانوفيل ومدينة ٦ أكتوبر وميدان ال٢١ وطريق إسكندرية مطروح.

وقادت هدي أبوكليلة رئيس حي العجمي حملة مكبرة جابت شوارع الحي، للتصدي لظاهرة إفتراش الطريق، والباعة الجائلين، والتعديات علي حرم الطريق العام.

و أسفرت الحملة عن التحفظ على ٢٥٠ حالة إشغال، وتحرير عدد من المحاضر والإنذارات للمخالفين.

وشددت أبوكليلة على الإدارات المختصة في الحي بالمرور الدوري والمفاجئ على مدار الساعة لضبط الشارع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات.

وفي إطار الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، وفور تلقي شكوى من سكان مدينة أكتوبر بوجود سماعات ساوند تُحدث ضوضاء وإزعاج للسكان، انتقلت الأستاذة هدي أبوكليلة رئيس الحي يرافقها المختصين من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لمكان الشكوي وبالفحص تبين صحتها ؛ فقامت علي الفور بإخطار الإدارات المعنية، واستدعت المختصين، وأشرفت علي إزالة جميع المعدات والأدوات التي تُحدث ضوضاء، وتم التحفظ على 28 سماعة ساوند حجم كبير ، وحررت محاضر للمخالفين.

وأوضحت أبوكليلة أنه لا تهاون مع من يتسبب في إزعاج للمواطنين، وشددت علي المختصين بالحي بالمرور الدوري والمفاجئ، لضبط أي مخالفات في هذا الشأن.

حملات حي المنتزة اول

وشن حي المنتزة اول حملات مكبرة علي شارع خالد ابن الوليد وميدان الساعه وهما أكثر مناطق يحتلها الباعه الجائلين في الحي.

وتابعت المهندسة سحر شعبان رئيس حي منتزة أول حملة مكبرة علي الأسواق التجارية بشارع الجلاء والساعة بالتعاون مع شرطة المرافق بحضور النقيب إبراهيم عبد المطلب رئيس وحدة مرافق منتزة أول، والأستاذ إسلام عبد الحميد مدير إدارة إشغال الطريق وكافة الإدارات المعنية

وتوجهت الحملة لرفع الإشغالات المتواجدة بالأسواق أسفل كوبري الساعة وشارع الجلاء ومزلقان فكتوريا وجمال عبد الناصر ومصطفي كامل الدولي بهدف ردع المخالفين، حيث تم التحفظ علي ١٠٠حالة متنوع منهم عربة كبدة وشواية برميل بميدان الساعة كما تم إزالة عدد ٣ أكشاك بميدان الساعة والتحفظ علي ١ عربة ربع نقل بدون لوحات وعدد ١ تروسكل بدون أرقام.

كما تمكنت الحملة من إخلاء أرصفة المشاه ومناطق الحركة داخل الأسواق نطاق الحملة للتيسير على المواطنين.

ومن جانبها، كلفت المهندسة سحر شعبان رئيس الحي بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشددت شعبان على تنفيذ تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتكثيف المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

حي الجمرك يشن عده حملات

ووفقًا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، وبناءً على تعليمات اللواء عمرو عبد المنعم رئيس حي الجمرك .

شن الحي حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات بوجود شرطة المرافق، ومديري الإدارات المعنية من إشغال الطريق والمتابعة الميدانية.

استهدفت الحملة شارع ابي الدرداء والغرفة التجارية واسحاق النديم وميدان عرابى والتحرير .

وأسفرت عن إزالة ٣٠ حالة إشغال، والعمل على توسعة الطريق أمام المارة لسيولة الحركة المرورية.

حملات حي وسط

وشن حي وسط بقيادة المهندسه زينب السيد -رئيس حى و بحضور العميد محمد العتره - مدير شرطة المرافق - و العقيد ايمن بيومى- وكيل شرطة المرافق - وادارة اشغال الطريق.

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والحواجز، وأسفرت الحملة عن رفع عدد ١٣٨ حالة إشغال

وجابت الحملة شوارع ( سعد زغلول - صفية زغلول- الشهداء- طريق الكورنيش - ميدان محطة الرمل ).

و جار مداومة الحملات للقضاء على جميع الظواهر العشوائية والتعديات.