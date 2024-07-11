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البيئة: دراسة تمويل الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء للمشروعات الصناعية

ورشة العمل, فيتو
ورشة العمل, فيتو

 شاركت وزارة البيئة من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى المرحلة الثالثة (EPAPIII)‏  فى ورشة العمل التى نظمتها هيئة التنمية الصناعية لعدد من أصحاب مصانع منطقة شق الثعبان، وذلك لاستعراض البرامج المنفذة والدعم المقدم من البرنامج لتحسين كفاءة الصناعة والحد من استهلاك الطاقة والموارد والوصول إلى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية،  وذلك بحضور مدير الفرع الإقليمي بالقاهرة الكبرى لجهاز شئون البيئة وممثلى برنامج التحكم فى التلوث الصناعى وهيئة التنمية الصناعية، ونائب رئيس غرفه صناعات مواد البناء، والقيادات المعنية بجهاز شئون البيئة.

 

فرص الدعم المقدمة من برنامج التحكم في التلوث الصناعى

 وشهدت الورشة عرض فرص الدعم المقدمة من برنامج التحكم في التلوث الصناعى لتنفيذ مشروعات معالجة الصرف الصناعى وتركيب فلتر تجفيف الحمأة بالإضافة إلى مشروعات ترشيد الطاقة وتحديث المعدات، حيث تم تعريف المشاركين بمهام برنامج التحكم فى التلوث الصناعى والاهداف التى يسعى لتحقيقها حيث يعد البرنامج أحد مبادرات وزارة البيئة، ويهدف إلى دعم الصناعة من خلال تحسين الأداء، وخفض استهلاك الطاقة، والتوافق مع التشريعات البيئية، وتشجيع مبدا الاستهلاك والانتاج المستدام، حيث يتيح البرنامج مزيج تمويلي للصناعة يتضمن قروض ومنح يبلغ إجمالي حجمها 145.4 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني، والاتحاد الأوروبي وقد نجح البرنامج في تمويل العديد من المشروعات التي تهدف إلى دعم الصناعة وزيادة كفاءة العملية الصناعية وبالتالي دعم الاستثمار في هذا المجال، كما يشارك بالبرنامج عدد من  البنوك المصرية وتشمل  البنك الأهلى المصري،والبنك التجاري الدولي، وبنك QNB الأهلى،و بنك التنمية الصناعية المصرى، وبنك القاهرة.

الدعم المقدم للصناعات الصغيرة والمتوسطة

كما استعرض ممثلو البرنامج خلال الورشة الدعم المقدم للصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يقدم البرنامج منحة لا ترد 15-30% من قيمة الاستثمارات في عدد من المجالات وتشمل  التوافق البيئي(معالجة الصرف الصناعي - تحسين بيئه العمل - منع ملوثات الهواء )،ومشروعات ترشيد استهلاك الموارد والطاقة والمياه،ومشروعات ادارة المخلفات الصناعية،كما يقدم البرنامج الدعم الفنى كمنحه لا ترد من خلال اعداد الدراسات الفنيه والاقتصادية للمشروع المقترح وخلال مرحلة الشراء والتعاقد.

وتم الاتفاق خلال الندوة ان يقوم  اصحاب المصانع بارسال استمارات المشاركة فى البرنمج حتى يتم تقديم الدعم لهذة المصانع لتنفيذ المشروعات البيئية التى تهدف للقضاء تمام على مشكلات تراكم الحماه وكذلك مشكلات الصرف الصناعى وكذلك تركيب المعدات اعادة استخدام كسر الرخام ومخلفات الصناعة , كما سيتم دراسة تمويل مشروعات الطاقة الشمسية بالمنطقة لتوفير الكهرباء المستخدمة بالعمليات الصناعية وتحسين الوضع البيئى بالمنطقة ورفع الوضع الاقتصادى لصناعة الرخام بالمنطقة من خلال خفض تكاليف الإنتاج.

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