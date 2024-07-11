الخميس 11 يوليو 2024
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أخبار مصر

مترو الخط الأول يخفض سرعة القطارات بسبب ارتفاع درجات الحرارة

مترو الخط الأول
مترو الخط الأول
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خفضت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق سرعة القطارات على الخط الأول، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وشددت الشركة على قائدي القطارات بأهمية الالتزام بتعليمات التشغيل وقت ارتفاع درجات الحرارة بما يضمن سلامة الرحلات. 

وكانت الأرصاد الجوية حذرت من موجة طقس مرتفع الحرارة خلال الأيام الحالية. 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، اليوم الخميس، ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد وحار على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل ورطب ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة رطب ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء. 

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء.

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