عرض "اللعب مع العيال" في ختام اليوبيل الذهبي لمهرجان جمعية الفيلم

وافق المنتج هشام عبدالخالق على عرض فيلمه الأخير "اللعب مع العيال" للمخرج شريف عرفة، في ختام اليوبيل الذهبي لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، والتي يعقد هذا العام تحت شعار "تحيا المقاومة.. لتحيا فلسطين".

ختام مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما

وجاء ذلك في الاحتفال الذي يقام السبت القادم 13 يوليو الجاري بسينما رينسانس عماد الدين بوسط القاهرة.



وأكد "عبدالخالق" لمدير التصوير السينمائي محمود عبدالسميع، رئيس المهرجان دعمه للمهرجان الذي يعد من أهم المهرجانات السينمائية التي تقوم على تقييم الصناعة سنويا.

فيلم اللعب مع العيال

و فيلم "اللعب مع العيال" يشارك في بطولته مع محمد إمام كل من أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم وويزو ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

مهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية

ويشارك في توزيع جوائز الأفضل لعام 2023 لمهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما، والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية ولجنة التحكيم برئاسة المخرج هاني لاشين.

ويشهد الحفل أيضا تكريم عدد من صناع السينما في مختلف الفروع السينمائية تقديرا لمشوارهم الفني وهم: رائد التوزيع السينمائي في مصر أنطوان زند، والمؤلف الموسيقي راجح داود، والممثلة والمنتجة إلهام شاهين، والفنان أحمد بدير، والكاتب والسيناريست عاطف بشاي، والكاتب والناقد سمير غريب، والناقد السينمائي أحمد شوقي.

كما يكرم المهرجان في حفل الختام «من رحلوا عن عالمنا»، وهو تقليد سنوي للمهرجان بدأ منذ الدورة 45 عام 2019، لكنه توقف العام الماضي.

ويكرم المهرجان هذا العام من الراحلين اسم شيخ المخرجين العرب هنري بركات واسم الفنان سيد بدير واسم الفنانة هند رستم واسم المؤرخ السينمائي حسن إمام عمر.