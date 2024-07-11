حورية فرغلي تتعاقد على بطولة فيلم "المدرسة"

تعاقدت الفنانة حورية فرغلي على بطولة فيلم "المدرسة" وهو اسم مؤقت للعمل، حيث من المقرر أن يتم إعلان كافة تفاصيل الفيلم وقائمة أبطاله خلال الفترة المقبلة.

حورية فرغلي

وعبرت حورية فرغلي عن سعادتها بالتعاون مع المخرج محمد جمال الحديني مؤكدة بأنها وافقت على الفور حين علمها بأن هذا العمل من إخراجه.

وتابعت حورية فرغلي أن أحداث فيلم "المدرسة" تدور في إطار من الإثارة والتشويق والرعب النفسي على مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي وغيرها.

وأردفت أن سبب ابتعادها عن السينما لمدة 5 أعوام بعد فيلم "استدعاء ولي عمرو"، لعدة أسباب شخصية ومهنية.

فيلم المدرسة

جدير بالذكر أن فيلم "المدرسة" بطولة حورية فرغلي بمشاركة عدد من النجوم سيتم الإعلان عنهم تباعًا، قصة وسيناريو وحوار محمد شعبان، وإخراج محمد جمال الحديني.