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جامعة المنيا تُطلق قافلة طبية لقرية بني حافظ بملوي

جامعة المنيا تُطلق
جامعة المنيا تُطلق قافلة طبية توعوية لقرية بني حافظ بملوي

 أطلقت جامعة المنيا وتحديدا قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برعاية من الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة،  قافلة طبية توعوية جديدة لقرية بني حافظ،  بمركز ملوي بمحافظة المنيا. 

 

أخبار جامعة المنيا 

جاء ذلك، لتقديم خدماتها المتنوعة لأهالي القرية؛ ليأتي تنفيذ تلك القافلة ضمن مُشاركات الجامعة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة؛ لتطوير قرى الريف المصري.

جامعة المنيا تُطلق قافلة طبية توعوية لقرية بني حافظ بملوي

وأسفرت خدمات القافلة، التي قدمها فريق طبي متكامل بالجامعة، عن الكشف على  480 حالة من الأهالي في عشرة تخصصات طبية شملت تخصصات: "الأطفال، والنساء والتوليد، والأنف والأذن، والرمد، والأمراض النفسية والعصبية، والباطنة، والصدر، والقلب، والعظام والمسالك البولية"، كما تم  صرف الأدوية للمرضي بالمجان من خلال منفذ الصيدلية الخاص بالقافلة.

جامعة المنيا 

وقامت القافلة ايضًا بتنظيم عدد من الفعاليات والندوات الخاصة بالتوعية الصحية عن الإسعافات الأولية، والامراض الفيروسية عند الاطفال، وفوائد الرضاعة الطبيعية،  كما واصلت الجامعة حملتها للتوعية بضرورة المحافظة على نظافة المجاري المائية، والترع التي تم تبطينها من خلال مشروع تبطين الترع، الذي يتم تنفيذه ضمن مبادرة تطوير الريف المصري " حياة كريمة".

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