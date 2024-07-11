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رياضة

حمزة المثلوثي يتلقى عرضين من السعودية للرحيل عن الزمالك

حمزة المثلوثي، فيتو
حمزة المثلوثي، فيتو

تلقى حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عرضين من أندية سعودية للرحيل عن القلعة البيضاء. 

وشهدت الساعات الماضية اتصالات بين اللاعب ومسئولي هذه الأندية لمعرفة رأيه قبل إرسال عرض رسمي للزمالك.

ويعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة عصر اليوم مع اللاعبين بفندق الإقامة.

ومن المنتظر أن يعلن عن التشكيل الأساسي للفريق قبل مواجهة طلائع الجيش ثم التوجه لملعب المباراة في السابعة والنصف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها اليوم الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز 

ويواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش فى التاسعة مساء اليوم الخميس باستاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والطلائع في الدوري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وطلائع الجيش 

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أسماء حكام مباراة الزمالك وطلائع الجيش والتي، وجاءت على النحو التالي: 

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