في ذكرى رحيله، أعمال فنية تناولت السيرة الذاتية للإمام محمد عبده

يصادف اليوم ذكرى رحيل الإمام محمد عبده، والذي يعد أحد أهم أعمدة التجديد في الفقه الإسلامي، وأحد دعاة النهضة والإصلاح في العالم العربي، والذي ولد في عام 1849 م بقرية محلة نصر بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، وتوفي في مثل هذا اليوم حيث تحل ذكرى وفاته التاسعة عشرة بعد المائة الأولى، وبهذه المناسبة تستعرض "فيتو" أهم الأعمال التي تناولت السيرة الذاتية للإمام محمد عبده، وأهم من جسدوا شخصيته بالأعمال الدرامية.

الأعمال التي تناولت السيرة الذاتية للإمام محمد عبده

تناولت عدة من الأعمال الدرامية السيرة الذاتية للإمام محمد عبده على مر العقود لما تحتويه من عبر ومحطات عظيمة في حياة أول مفتي مستقل لمصر، وتكون كالآتي:

الإمام محمد عبده (1985)

كان أول عمل درامي تناول السيرة الذاتية للإمام محمد عبده هو مسلسل يحمل اسمه في عام 1985م، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ سعيد عبدالله، وﺗﺄﻟﻴﻒ مصطفى بركات، وثروت أباظة الذي كان مسؤولًا عن المادة التاريخية، وجسد الفنان أشرف عبدالغفور دور الإمام محمد عبده، ليشاركه في العمل كلًا من صلاح قابيل، وتهاني راشد، وأحمد ماهر، وإبراهيم يسري، وفاطمة مظهر.

الإمام محمد عبده (2005)

تناول المخرج شكري أبو عميرة السيرة الذاتية للإمام محمد عبده في مسلسل يحمل أسمه، وذلك باعتباره أحد رواد التجديد الفكري والديني في العالم الإسلامي، والذي تلقى دراسته بالأزهر وقد نجح بفكره المستنير في الجمع بين ثوابت الدين والعقلانية التي تفتح باب الاجتهاد بما لا يتعارض مع ثوابت العقيدة.

والمسلسل من ﺗﺄﻟﻴﻒ عايد الرباط التي قامت بكتابة القصة والسيناريو والحوار، يونان لبيب رزق المسؤول عن المراجعة التاريخية، ويقوم الفنان القدير أحمد عبدالعزيز، وبمشاركة وفاء عامر، وعفاف شعيب، وطارق لطفي، ومنى عبدالغني، وأحمد خليل.

فنانين جسدوا الإمام محمد عبده بالدراما المصرية

وقام عدد كبير من المبدعين المصريين بتجسيد دور الإمام محمد عبده في أعمال درامية مختلفة برغم أنها لم تكون تدور حوله وإنما شخصيات عاصرت الوقت الذي عاش به الأمام، ومن هذه الشخصيات:

توفيق عبدالحميد

قام الفنان توفيق عبدالحميد بأداء دور الإمام محمد عبده في مسلسل "قاسم أمين" والذي يتناول الأحداث التاريخية لحياة المفكر قاسم أمين الذي أسهم في مشروع النهضة الفكرية في النصف الأول من القرن العشرين عبر العديد من كتاباته مثل "تحرير المرأة" و"المرأة الجديدة".

مسلسل "قاسم أمين" من ﺇﺧﺮاﺝ إنعام محمد علي، وتأليف محمد السيد عيد يونان لبيب رزق، وبطولة كمال أبو رية، وجمال عبد الناصر.

محمود الجندي

قام الراحل محمود الجندي بتمثيل دور الإمام محمد عبده في مسلسل جمال الدين الأفغاني والذي تم إنتاجه في عام 1984م، والذي يتضمن السيرة الذاتية له، وهو يعد أستاذ الراحل محمد عبده في إنشاء حركة فكرية تجديدية لإحياء الأمة الإسلامية وتحرير العقل من الجمود.

والعمل من إﺧﺮاﺝ جلال غنيم، وﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد رائف، وبطولة محمود ياسين، ويوسف شعبان، وأشرف عبد الغفور، وهناء ثروت، وتيسير فهمي.

أشرف عبد الغفور

وظهر الفنان أشرف عبد الغفور كضيف شرف بشخصية الإمام محمد عبده للمرة الثانية في مسلسل مصر الجديدة لعام 2004م، والذي يتناول العمل السيرة الذاتية للمناضلة المصرية ورائدة حقوق المرأة هدى شعراوي، وقيامها بإدارة الاتحاد النسائي الذي كان يدعو إلى استقلال مصر ودخول المرأة في الحياة السياسية.

والعمل من ﺇﺧﺮاﺝ محمد فاضل، وﺗﺄﻟﻴﻒ يسري الجندي، وفردوس عبدالحميد، ويوسف شعبان، وأحمد خليل، وداليا مصطفى، وهدى سلطان.