الصحراء الأكثر جفافا على وجه الأرض تزهر فجأة في حدث نادر للغاية، ما القصة؟

يشهد سكان تشيلي ظاهرة نادرة جدا، حيث ازهرت فجأة صحراء أكاتاما، إحدى أكثر الأماكن جفافا على وجه الأرض، وتبدو الآن أشبه بحقل في مكان ما في خطوط العرض المعتدلة.

أكثر الأماكن جفافا على وجه الأرض

وقد غطت الأزهار البيضاء والأرجوانية سطح الصحراء التي لا حياة فيها، وتنتمي هذه الأزهار على الأرجح إلى فصيلة Nolana paradoxa (نباتات ذات غطاء أرضي سنوي منخفض ليس لها نظام جذور واضح).

ظاهرة "الصحراء المزهرة"

ويطلق السكان على هذه الظاهرة غير العادية اسم "desierto florido”، التي تعني بالعربية "الصحراء المزهرة". كقاعدة عامة، تحدث هذه الظاهرة مرة واحدة كل 5-7 سنوات (من سبتمبر إلى نوفمبر) تحت تأثير هطول الأمطار الغزيرة، ما يرطب التربة بدرجة كافية لإنبات البذور. ووفقا للعلماء حدثت هذه الظاهرة 15 مرة فقط خلال 40 عاما الماضية.

ولكن في هذه السنة حدثت مبكرا، ويعتقد الخبراء أن السبب على الأرجح هو التغيرات المناخية. ويؤكد خبراء الأرصاد الجوية في تشيلي أنه من المتوقع هطول المزيد من الأمطار في صحراء أتاكاما في المستقبل، ونتيجة لذلك يمكن أن تغطي النباتات الصحراء بأكملها وقد تنتشر خارج حدودها.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ عام 2022، منحت صحراء أتاكاما صفة محمية وطنية، أي أن جميع النباتات والحيوانات، بما فيها الزواحف والطيور وحتى الحشرات تحت حماية الدولة، ولكن يمكن للسياح زيارة الصحراء الجافة في فترة الإزهار.