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حوادث

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق أبوسمبل أسوان

حادث انقلاب سيارة،فيتو
حادث انقلاب سيارة،فيتو

 لقى شخصين مصرعهما وأصيب اثنين آخرين، فى حادث وقع اليوم، الخميس، بطريق أبوسمبل الدولى جنوب أسوان، وتم نقل المصابين لتلقى الإسعافات اللازمة والوفيات الى المشرحة العمومية وجار واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

انقلاب سيارة فى طريق ابوسمبل 

تلقت مديرية الشئون الصحية بأسوان تحت إشراف الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي، إخطارا يفيد، بانقلاب سيارة نقل "دوبل كابينه" بطريق أبوسمبل السياحى وبالقرب من الكيلو 16.

وأسفر الحادث، عن مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين وتم نقل جثتى المتوفين إلي المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل الدولى لتلقي العلاج.

وتبين أن المتوفين هم محمود السيد سليمان، وسيد احمد حسن من مركز قوص محافظة قنا، كما أصيب علاء رمضان عبد الباقى، 36 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وابراهيم عبد الفتاح حسن، 26 سنة، مصاب بنزيف من الأنف وكدمات متفرقة بالجسم.

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​ أسوان مصرع انقلاب الإسعاف مستشفي

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