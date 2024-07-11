طلبات دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني في قضية حريق استديو الأهرام.. الأهالي يطالبون بالتعويض.. واستدعاء وزيرة الثقافة السابقة «الأبرز»

تستمر محكمة جنح العمرانية، جلسات محاكمة مسئولي التوصيلات الكهربائية من شركة الإنتاج والدفاع المدني والمسئول عن اشتراطات الأمن الصناعي في حريق ستوديو الأهرام، واستمعت المحكمة لأقوال دفاع المتهمين الذين دفعوا ببراءة موكليهم، وقدموا طلبات لهيئة المحكمة.

دفاع المتهم الأولي: موكلي اعد تقرير بعدم صلاحية طفايات الحريق

وقدم "صبري ابراهيم" محامي المتهم الأول في قضية حريق استديو الأهرام صورا من التقرير الفني من ٢٠٢١ حتى ٢٠٢٤ الذي أعده المتهم الأول كونه "مشرف حماية مدنية"، يطالب فيه بالإلحاح على تغيير طفايات الحريق بالاستوديو، حيث دافع قائلا: "موكلي قدم تقرير يفيد أن طفايات الإطفاء بالاستوديو غير صالحة وغير قابلة للتعامل مع أي حريق".

والتمس " إبراهيم" براءة موكله استنادا إلى أركان الخطأ في الاتهام، فيما دفع باستبعاد التهم الموجهة إليه وهي الإتلاف والإصابة الخطأ والإهمال كونه مشرف حماية مدنية، وانتفاء رابطة السببية، وعدم مسؤوليته عن الحريق.

كما دفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة، وخلو الأوراق من ثمة أي دليل، وعدم ثبوت أي تقصير بحق المتهم الأول.

دفاع المتهم الثالث: أطالب برفض الدعوى المدنية من المتضررين لرفعها من غير ذي صفة

طالب المحامي "وائل الوطني" دفاع المتهم الثالث من هيئة المحكمة، ببراءة موكله من التهمة المنسوبة إليه، لأنه عامل كهرباء لم يكن له دخل في الحريق، وطالب بتوجيه الاتهام إلى الشركة المالكة لـ ستوديو الأهرام، وذلك، لعدم وجود دفاع مدني وحماية مدنية وأجهزة إطفاء حريق، آنذاك الحريق.

ودفع محامي شركة الأصول الثقافة، برفض الدعوى المدنية من المتضررين لرفعها من غير ذي صفة، فيما ادعى مدنيا ضد المتهم الثاني - شركة "س."- بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه.

دفاع المتهم الثالث: أطالب باستدعاء المسؤولين بشركة القابضة ووزيرة الثقافة السابقة

وخلال جلسة المحاكمة، قال دفاع المتهم الثالث، أن التقرير الصادر عن سبب الحريق تناول أن الحادث وقع بسبب خلل في التوصيلات الكهربائية الخاصة بالديكور داخل أحد الاستوديوهات.

وطالب الدفاع استدعاء المسؤولين بشركة القابضة والشركة الخاصة بالأصول، وكذلك استدعاء وزيرة الثقافة السابقة نيفين الكيلاني، لأنها خلال جولة تفقدية للاستوديو لاحظت وجود خلل في منظومة إطفاء الحرائق، وطالبت بضرورة إصلاحه.

وأكد أن هناك قصور منذ سنوات طويلة في نظام الإطفاء الخاص بالحرائق، وتم إخطار القائمين على الشركة، لكن لم يتم اتخاذ أي قرارات أو إجراءات في هذا السياق، قائلا: الموظف مش هيشتريها على حسابه.. ووفقا لوظيفته كتابة التقرير وبيان القصور للرئيس المباشر.. وهذا ما تم بالفعل.

مطالب محامي المتضررين تعويض: ب100 الف للمتضررين

وطالب محامو الأهالي المتضررين من حريق "ستوديو الأهرام"، بمبلغ مالي قدره 100 ألف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت للأسر المتضررة من الحريق.

المدعى بالحق المدني عن المتضررين يطالب بالاطلاع على عقد إيجار الاستوديو وإضافة متهمين جدد

وطالب المدعى بالحق المدني عن المتضررين من الحريق بالاطلاع على صورة رسمية لعقد إيجار ستوديو الأهرام بين وزراة الثقافة والمستأجر لتحديد المسئول عن المكان، كما طالب بالاستعلام عن عمل وثيقة تأمين الاستوديو من عدمه، كما طالب بإدخال متهمين آخرين فى القضية.

إحالة المتهمين في حريق استديو الأهرام

وأحالت النيابة العامة 4 من المتهمين مخلى سبيلهم إلى المحاكمة، ووجهت لهم تهمة الإهمال.

ووفق قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة، فإن المتهمين «ماهر.م»، و«محمد.م»، و«محمد.ف»، و«محمد.ج»، بتاريخ 16 مارس الماضي بدائرة قسم شرطة العمرانية في محافظة الجيزة تسببوا خطأ في إصابة المجني عليهم كل من: محمد سيد، وعلى السيد، وسمير عبدالعال، وعبدالرحمن رمضان، ومحمد عصام، ومحمد عصام محمد، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح، التي تفرضها عليهما أصول مهنتهم وعدم اتخاذهم احتياطات الأمان والسلامة المتبعة فأحدثوا إصابة المجني عليهم.

حريق ستوديو الأهرام، فيتو

كما أن المتهمين «الأول»، و«الثاني»، تسببا بإهمالهما في نشوب الحريق بموقع التصوير داخل استوديو الأهرام والكائن بشارع خاتم المرسلين- العمرانية والعقارات السكنية المجاورة له وكان ذلك على إثر عدم احترازهما وعدم مراعاتهما لأصولهما المهنية والحرفية لمهنتهم وهي مخالفة اشتراطات التأمين على الكهرباء، وأدت إلى حدوث خلل كهربائي أشعل عوازل الأسلاك الكهربائية داخل نطاق استوديو الأهرام فأدى إلى امتداد نيرانه إلى محتويات المكان ليشعلها.

ومن ثم امتد إلى عدة مبان سكنية محيطة بمكان حدوث الواقعة، وتسارعت فاتصلت نيرانها إلى عدد من الوحدات السكنية بتلك المباني، وأحدثت ما بها من تلفيات بمحتوياتها على النحو المبين بالأوراق، وتسببا في إتلاف المنقولات المملوكة للمجني عليهم والثابتة أسمائهم بتقرير محافظة الجيزة، والمترتب على الحريق المصوف بالاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.