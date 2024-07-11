الخميس 11 يوليو 2024
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حوادث

تحقيقات موسعة في حادث طعن شاب لشقيقه بأوسيم

متهم
متهم

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في إنهاء شاب حياة شقيقه الأربعيني بمنطقة أوسيم.

 

وكشفت التحقيقات أن المتهم طعن شقيقه عقابا له على عدم مساندته في مشاجرة جمعت بينه وبين آخرين، حيث سدد له عدة طعنات اودت بحياته في الحال.

 

وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للضحية، كما أمرت باستدعاء شهود العيان للوقوف علي أسباب الحادث.

 

شاب يطعن شقيقه باوسيم 

 تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارا من المستشفى بوصول اربعيني مصابا بجروح في الرأس والرجلين وفارق الحياة متاثرا باصابته، انتقلت على الفور قوات الامن من مركز اوسيم برئاسة المقدم مصطفى كمال رئيس المباحث وتبين من الفحص وجمع التحريات ان شقيق المجني وراء ارتكاب الجريمة.


أفادت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه والمتهم بسبب معاتبة الأخير لشقيقه على عدم تدخله في مشاجرته مع آخرين وعدم مساندته، فقام المتهم بحمل سلاح أبيض تعدى به على شقيقه حتى تفجرت الدماء منه.

 

تلقت قوة أمنية القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

 


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