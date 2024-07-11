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وزير النقل يتفقد محطة سكك حديد مصر

الفريق كامل الوزير نائب
الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة
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يتفقد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة اليوم  الخميس الموافق ١١ يوليه ٢٠٢٤، محطة سكك حديد مصر برمسيس ويلتقى برئيس الهيئة وقيادات السكة الحديد.

ومن المقرر أن يلتقى وزير النقل وقيادات العيئة لمناقشة خطط تطوير السكك الحديدية خلال الفترة القادمة بما يضمن سلامة التشغيل كما يتابع العمل داخل ورش السكك الحديدية.

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