مخرج فوي فوي فوي: السينما الحقيقية ليست أكشن وضرب على ع الفاضي وهلس
أعرب المخرج عمر هلال عن سعادته البالغة بصعود فيلمه الأول “فوي فوي فوي” منصات التتويج في أكثر من مهرجان سينمائي دولي.
“هلال” قال في تصريحات خاصة لـ"فيتو": إن “فوي فوي فوي” أثبت أن السينما الجادة قادرة على تحقيق النجاح التجاري والفني في آن واحد، مضيفًا: "أنا مقتنع تمامًا بإمكانية تقديم أفلام تجمع بين القيمة الفنية وبين عناصر الجذب التجاري، دون تعارض.
واستطرد: ليس حقيقيًا أن الأفلام الخفيفة أو المبتذلة فقط هي ما تحقق النجاح التجاري، بالعكس يمكن تقديم أفلام جادة ومهمة وفي الوقت ذاته تسيطر على شباك التذاكر، وتصعد إلى منصات التتويج في المهرجانات الرسمية والدولية.
“هلال” ضرب المثل في هذا السياق بالعديد من الأفلام العالمية، مثل: مارتن سكورسيزي، وريدلي سكوت، وستيفن سودربرغ، وتيم برتون، وجميعها تحف فنية، ولكنها في نفس الوقت حققت ملايين الدولارات، مضيفًا: هذه النوعية من السينما التي أحبها وأتمنى أن أستمر في تقديمها، وأن أجد ما يساعدني على ذلك، مختتمًا: السينما ليست "هلس" وأكشن وضرب على الفاضي، بل يجب أن تحمل رسالة وهدفًا وقيمة.
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