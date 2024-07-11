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شركة نيورالينك التابعة لإيلون ماسك تطور شريحة دماغية جديدة

الملياردير إيلون
الملياردير إيلون ماسك، فيتو

قال مسؤولون تنفيذيون في شركة نيورالينك التابعة للملياردير إيلون ماسك والمختصة في الشرائح العصبية إن الشركة تطور شريحة دماغية جديدة ستتطلب نصف عدد الأقطاب الكهربائية المستخدمة في الشرائح السابقة، مما سيجعلها أكثر كفاءة وفاعلية.

وأضافوا في بث مباشر على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أنهم يتخذون تدابير أخرى لتخفيف المخاطر المرتبطة بزرع الشرائح في الدماغ من بينها نحت سطح الجمجمة وخفض تركيز ثاني أكسيد الكربون في الدم إلى المستوى الطبيعي.

واتخذت نيورالينك هذه التدابير بعد أن واجه أول مشارك في التجربة مشكلات مع الأسلاك الرقيقة المستخدمة في تركيب الشريحة المزروعة في الدماغ.

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إيلون ماسك الشرائح العصبية شريحة دماغية جديدة الأقطاب الكهربائية ثاني اكسيد الكربون شركة نيورالينك

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