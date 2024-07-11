مواعيد مباريات اليوم الخميس 11 يوليو 2024 والقنوات الناقلة
مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات القوية في الدوري المصري وبطولة كوبا أمريكا.
وتقام اليوم المباريات التالية:
مباريات اليوم في الدوري المصري
طلائع الجيش × الزمالك - 9 مساء | أون تايم سبورتس 1
المقاولون العرب × مودرن سبورت - 09:00 مساء - 2 OnTime Sports.
مباريات اليوم في كوبا أمريكا
أوروجواي × كولومبيا - 3 صباحًا.
حكام مباريات الدوري المصري
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أسماء حكام مباراتي اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز، وجاءت على النحو التالي:
مباراة طلائع الجيش ضد الزمالك
مباراة المقاولون العرب ضد مودرن سبورت
جوميز يوصي برحيل 4 لاعبين عن الزمالك الصيف المقبل
من جهة أخرى، أوصى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برحيل 4 لاعبين عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
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