مواعيد مباريات اليوم الخميس 11 يوليو 2024 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات القوية في الدوري المصري وبطولة كوبا أمريكا.

وتقام اليوم المباريات التالية:

مباريات اليوم في الدوري المصري

طلائع الجيش × الزمالك - 9 مساء | أون تايم سبورتس 1

المقاولون العرب × مودرن سبورت - 09:00 مساء - 2 OnTime Sports.

مباريات اليوم في كوبا أمريكا

أوروجواي × كولومبيا - 3 صباحًا.

حكام مباريات الدوري المصري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أسماء حكام مباراتي اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز، وجاءت على النحو التالي:

مباراة طلائع الجيش ضد الزمالك

مباراة المقاولون العرب ضد مودرن سبورت

جوميز يوصي برحيل 4 لاعبين عن الزمالك الصيف المقبل

من جهة أخرى، أوصى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برحيل 4 لاعبين عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.