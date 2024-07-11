الخميس 11 يوليو 2024
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مواعيد مباريات اليوم الخميس 11 يوليو 2024 والقنوات الناقلة

الزمالك وطلائع الجيش،
الزمالك وطلائع الجيش، فيتو

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات القوية في الدوري المصري وبطولة كوبا أمريكا.

وتقام اليوم المباريات التالية:

مباريات اليوم في الدوري المصري

طلائع الجيش × الزمالك - 9 مساء | أون تايم سبورتس 1

المقاولون العرب × مودرن سبورت - 09:00 مساء - 2 OnTime Sports.

مباريات اليوم في كوبا أمريكا

أوروجواي × كولومبيا -  3 صباحًا.

حكام مباريات الدوري المصري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أسماء حكام مباراتي اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز، وجاءت على النحو التالي: 

مباراة طلائع الجيش ضد الزمالك

مباراة المقاولون العرب ضد مودرن سبورت

جوميز يوصي برحيل 4 لاعبين عن الزمالك الصيف المقبل

من جهة أخرى، أوصى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برحيل 4 لاعبين عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

 

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