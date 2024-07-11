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رياضة

كرة اليد، الدنماركي ستيفان مادسن مديرا فنيا للأهلي

ستيفان مادسن، فيتو
ستيفان مادسن، فيتو

كرة اليد، أتم مسؤولو النادي الأهلي التعاقد مع الدنماركي ستيفان مادسن، لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة اليد رجال، خلفا للمدير الفني السابق الإسباني ديفيد ديفيز.

ومن المقرر أن يتولى ستيفان مادسن مهمة تدريب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة بشكل رسمي.

وكان المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز قد أعلن رحيله عن تدريب الأهلي عقب انتهاء الموسم السابق.

 

منتخب كرة اليد يعسكر في السويد

تتوجه بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور إلى السويد يوم الأحد المقبل، في إطار الاستعدادات للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني مباراتين وديتين أمام المنتخب السويدي يومي 16 و18 يوليو الجاري، استعدادا للأولمبياد.

وعادت بعثة المنتخب الوطني إلى القاهرة أمس الثلاثاء، بعد ختام معسكر الفريق في كرواتيا وسلوفينيا، استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وخاض المنتخب الوطني مباراتين الأولى أمام كرواتيا والثانية أمام منتخب سلوفينيا.

 

جدول مباريات منتخب كرة اليد في الأولمبياد

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عن جدول مباريات منتخب مصر خلال مشاركته في منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم: الدنمارك – النرويج – المجر – فرنسا  – الأرجنتين.

وجاء جدول مباريات منتخب مصر كالتالي:

مصر × المجر - السبت 27 يوليو - 12 ظهرًا

مصر × الدنمارك - الإثنين 29 يوليو - 3 عصرًا

مصر × فرنسا - الأربعاء 31 يوليو - 8 مساءً

مصر × النرويج - الجمعة 2 أغسطس - 10 مساءً

مصر × الأرجنتين - الأحد 4 أغسطس - 12 ظهرًا.

 

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