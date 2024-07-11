خطة الزمالك لحل أزمة القيد.. التفاصيل الكاملة لقائمة الراحلين فى ميركاتو الصيف.. وشرط وحيد لاستمرار أوباما

يبدو أن نادى الزمالك لن يشهد الاستقرار حتى فى ظل مجلس منتخب وشرعى باختيار أعضاء الجمعية العمومية حيث لا يعرف الاستقرار طريقه إلى ميت عقبة بعد أن انحصر حديث جماهير الزمالك مجددا، عن أزمة القيد التى يعانى منها الأبيض بعد أشهر قليلة من فكها فى الميركاتو الشتوى الماضى.

ويعانى نادى الزمالك حاليا من أزمة وقف القيد للعديد من الأزمات يأتى على رأسها قضية خالد بو طيب والتى أصبح الزمالك مطالب فيها بدفع 2.4 مليون يورو.

وتعيش جماهير الزمالك حالة من القلق خاصة بعد اقتراب الميركاتو الصيفى خاصة أنهم يمنون النفس فى التعاقد مع صفقات سوبر تساعد الفريق فى العودة لمنصات البطولات بصفة مستمرة.

وقال مصدر داخل نادى الزمالك إن الإدارة تسعى جاهدة لحل أزمة القيد خلال الفترة المقبلة لبدء التفاوض مع اللاعبين لضمهم للفريق فى الميركاتو الصيفى المقبل.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك وضعت قائمة بالراحلين عن الفريق الصيف المقبل لتفريغ مكان للصفقات الجديدة فى الصيف المقبل.

وكانت الإدارة وضعت محمود علاء وياسر حمد ضمن قائمة الراحلين وبالفعل أعلن الثنائى الاتفاق مع الإدارة على الرحيل بنهاية شهر يونيو الماضى.

كما أن محمد أشرف روقا أحد الأسماء التى وضعتها الإدارة على قائمة الراحلين بعد أخذ رأى جوميز الذى أبلغ الإدارة بعدم رغبته فى استمرار اللاعب.

وقال إن أيضًا استمرار مهاب ياسر وسيف فاروق جعفر محل شك كبير، خاصة أنهم خارج حسابات جوميز واستمرارهم متوقف على عدد الصفقات التى سيتعاقد معها الأبيض صيفا حال حل أزمة القيد.

وأشار إلى أن ناصر منسى أصبح مهددا بالرحيل فى ظل رغبة الزمالك فى استعادة حسام أشرف المعار لبلدية المحلة.

وقال المصدر إن إدارة الزمالك وضعت خطة لتجديد عقود اللاعبين الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى بدأت بالتجديد لمحمد صبحى حارس مرمى الفريق بعد طلب من جوميز.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة ستكثف المفاوضات مع محمد عواد لتجديد عقده أيضًا لتأمين مركز حراسة المرمى لعدم وجود حراس مميزين فى الدورى من وجهة نظر الإدارة.

وأشار المصدر إلى أن الاسم الآخر الذى تريد الإدارة تجديد تعاقده هو يوسف أوباما بشرط تخفيض راتبه.

وأشار إلى أن جوميز مقتنع فنيا بيوسف أوباما، ولكنه غير متمسك بشدة باللاعب إذ لم يصل لاتفاق مع الإدارة لتخفيض الراتب وتجديد العقد.

وأكمل المصدر حديثه عن تجديد عقد زيز: طلبات اللاعب أوامر خاصة أنه نجم الفريق الأول ويخلص فى عمله وتجديد عقده سيساهم فيه بشكل كبير ممدوح عباس الذى سيدفع 50٪ من قيمة راتبه.

وترفض إدارة الزمالك فكرة التفريط فى زيزو الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم المقبل، لصعوبة تعويضه.

