مفاوضات وقف الحرب بغزة وانطلاق مهرجان العلمين مع محمد شردي غدًا في "كل يوم"

يعود الإعلامي محمد شردي يوم غد الخميس في برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة ON، بعد غيابه يوم أمس نظرًا لوفاة والدته الإثنين الماضي.

جهود مصر لوقف الحرب على غزة

تتناول الحلقة قراءة تحليلية في جهود مصر لوقف الحرب على غزة والتوصل لهدنة وهل تنجح جهود الوساطة الحالية في وقف الحرب، ويقدم هذه القراءة الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية.

يستضيف الإعلامي محمد شردي، عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في فقرة خاصة لمتابعة جلسات الحوار الوطني ومناقشة عدة مقترحات أبرزها إلغاء الحبس الاحتياطي.

مهرجان العلمين الجديدة

كما يقدم برنامج "كل يوم" يوم غد تغطية خاصة لانطلاق مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية؛ حيث يستعرض الأنشطة والفعاليات التي يتضمنها المهرجان، كما يناقش دور المهرجان في تنشيط حركة السياحة.



ويستضيف شردي كلا من الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة الوطن إلى جانب متابعة ميدانية من داخل المهرجان من خلال مجموعة من المراسلين والضيوف أبرزهم الإعلامية منى عبدالوهاب المتحدث باسم المهرجان.

جدير بالذكر أن برنامج "كل يوم" مع محمد شردي يذاع أيام الأربعاء والخميس والجمعة في التاسعة مساء على قناة "ON".