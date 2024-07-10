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ثقافة وفنون

الكشف عن البوسترات الرسمية لفيلم "X مراتي"، وطرحه بالسينمات فى هذا الموعد

إكس مراتي فيتو
إكس مراتي فيتو

كشف المخرج معتز التوني عن البوسترات الرسمية لفيلم الكوميديا  “إكس مراتي” المقرر طرحه ضمن أفلام موسم صيف 2024.

فيلم اكس مراتي

ويبدأ عرض فيلم “ X مراتي.. إكس مراتي” بدور العرض السينمائى فى 24 يوليو بجميع دور العرض المصرية والعربية.

ويدور فيلم إكس مراتي فى إطار من الكوميديا العائلية من بطولة الفنان هشام ماجد، والفنان محمد ممدوح.

ومؤخرا.. كشف المخرج معتز التوني، أنه بدأ في تصوير جزء جديد من مسلسل "اللعبة".

وقال معتز التوني خلال حلوله ضيفا على برنامج "كلام في الزحمة" على نجوم إف إم: "في مسلسل (اللعبة) كل الناس كوميديانات من شيكو وهشام ماجد ومي كساب ومحمد ثروت، والممثل خلاص عرف شخصيته ومفاتيحها فبالتالي الموضوع أصبح أسهل في توجيههم".

وتابع: "نصور حاليا الجزء الخامس من العمل والجزء الثالث كان أقل توقعا من الأول والثاني، والناس كانوا غاضبين مننا وبدأنا نفهم الأخطاء التي وقعنا فيها، وقررنا إن كل مهمة في الحلقات تبقى أسرع".

وأضاف التوني: "عندما أقدمنا على عمل الجزء الرابع غيرنا الفكرة وجعلنا دخلة المسلسل مختلفة وأكثر تشويقا، وفي الجزء الخامس جعلنا الموضوع أصعب وسيكون فيه تشويق أكبر، واللي عملنا هذا النجاح هو الجمهور وهما اللي عايزين المسلسل يكمل".

في هذا السياق، تحدث معتز التوني عن الاستعانة ببعض المؤثرين على السوشيال ميديا للتواجد في الأعمال الفنية قائلا: "مش كل الناس على السوشيال ميديا لذيذة وممكن شخص يعمل فيديوهات حلوة جدا ولكن أمام الكاميرا الموضوع مختلف، غير الممثل الدارس وتعلم في المعهد، والوقوف أمام الكاميرا غير الموبايل تماما".

مسلسل "اللعبة"، بطولة الفنان هشام ماجد وشيكو، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني أبرزهم: مي كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، أحمد فتحي، وغيرهم، وتم إنتاج أربع أجزاء من العمل حتى الآن.

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