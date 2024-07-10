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ثقافة وفنون

مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 25، أميرة في معاناة بعد الطلاق واستمرار اختفاء هالة

بطلات الوصفة السحرية،
بطلات الوصفة السحرية، فيتو

دارت أحداث مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 25 حول استمرار الخلاف بين دينا ومالك بسبب السفر، حيث يتابع هو إنهاء إجراءات السفر بينما تشعر هي بالتعاسة من تجاهله لها وتشتكي لندى التي تؤكد أنه غير مخطئ فيما يفعل.

أما أمجد فيعود من السفر وهو يشعر بالتعب وتحاول نهلة رعايته وتخبرها والدتها أنها قادمة أنا هانيا فتعاني بسبب ابنتها تيا التي تعاملها بجفاء وتحاول التحدث معها ولكنها لا تتجاوب معها.

بينما يستمر اختفاء غياب هالة المفاجيء حتى دقرم لا يتمكن من إيجادها وتطلب منه بثينة العثور عليها، وتعاني أميرة أشد العناء بعد فراق زين والطلاق منه وتأتي إليها شقيقتها لتواسيها.

أما كارمن فيتقرب منها رئيسها في العمل والذي يحذرها منه زوجها حسين باعتباره تلميذ قديم له، وتظل رغبة الإنجاب بداخلها كبيرة.

تفاصيل مسلسل الوصفة السحرية الحلقة ٢٤

شهدت أحداث مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 24 حول تقديم زين للمبلغ الذي تحتاجه هالة في ظل وجود أميرة التي تواجهه بأنه نصاب وتظهر جميع الفتيات وكذلك ميادة التي تؤكد أنها ستجعله يعيش أياما صعبة خاصة بعد ما علمت الكثير من الحقائق بنفسها.

وخلال الحلقة تخبر هانيا زوجة شقيقها نهلة بأمر علاقتها بالدكتور حسام، فتقرر نهلة إخبار أمجد الذي يذهب إلى شقيقته ويدخل معها في مشادة، وتشعر نهلة بالحزن من زوجها وتقرر في جلسة الفتيات الاعتذار من هانيا.

ويخبر مالك زوجته دينا أنه حصل على فرصة بدبي تتطلب السفر ٣ سنوات، ولكنها ترفض، وتدخل معه في مشاجرة وفي الأخير تحاول أن تفهمه أن هذا القرار ثنائي ولابد أن يستشيرها قبل اتخاذه.

ويتزوج أمجد من سارة ويسافر معها لشهر عسل، أما الفتيات فيذهبن إلى منزل أميرة ليدعمنها ويدخلون جميعا في وصلة رقص شاركتهم فيها أم خميس، أما هالة فتعتمد على “دقرم” ليأتي إليها بأغراضها من المنزل ولكن يتم القبض عليه.

أبطال مسلسل الوصفة السحرية 

مسلسل الوصفة السحرية يشارك في بطولته شيري عادل وعمر الشناوي، ولقاء سويدان، وإسلام جمال وكارولين عزمي ومجموعة من ألمع النجوم، وهو من تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.

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