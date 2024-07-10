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أخبار مصر

بعد مراسم استقبال رسمية، الرئيس الإندونيسي يؤدي التحية العسكرية لـ شيخ الأزهر (فيديو)

شيخ الأزهر ورئيس
شيخ الأزهر ورئيس إندونيسيا، فيتو

حرص الجنرال برابوو سوبيانتو، الرئيس الإندونيسي المنتخب -وزير الدفاع- على إقامة مراسم استقبال رسمية خلال استقباله فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

 الرئيس الإندونيسي يؤدي التحية العسكرية لـ شيخ الأزهر بعد نهاية لقائهما

كما حرص الرئيس الإندونيسي على أداء التحية العسكرية لشيخ الأزهر لحظة توديعه.

 

 

حيث استقبل الجنرال برابوو سوبيانتو، وزير الدفاع الإندونيسي -الرئيس الإندونيسي المنتخب، فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، لبحث التعاون المشترك بين الأزهر وإندونيسيا وسُبُل تكثيف الحشد الدولي لوقف العدوان على غزة.

 


 

شيخ الأزهر والرئيس الإندونيسي يتفقان على إطلاق دعوة عالمية لوقف العدوان على غزة

واتَّفق  شيخ الأزهر والرئيس الإندونيسي المنتخب على إطلاق دعوةٍ عالميَّةٍ للمطالبة بوقف العدوان على غزة، وحثِّ كلِّ الأطراف المعنيَّة بتغليب مصلحة الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، والاستمرار في اتخاذ كافة التَّدابير القانونيَّة والدوليَّة من أجل إيجاد حلٍّ قاطعٍ لوقف الانتهاكات وضمان عدم تكرارها في المستقبل والإسراع في حل الدَّولتين.
 

شيخ الأزهر يؤكد ضرورة حشد الجهود الدوليَّة من أجل الوقف الفوري للعدوان على غزة

وأكَّد شيخ الأزهر ضرورة حشد الجهود الدوليَّة من أجل الوقف الفوري للعدوان على غزة، وتسيير دخول المساعدات الإنسانيَّة والإغاثيَّة إلى القطاع المعزول، وتوفير كل أوجه الدعم اللَّازم من أجل وقف شلالات الدماء التي تُسالُ لأكثر من ثمانية أشهر دون رادعٍ دوليٍّ أو قانوني، أو إنساني أو أخلاقي، معربًا فضيلته عن تقدير الأزهر للموقف الإندونيسي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وبخاصة منذ بدء العدوان على غزة، ومد يد العون لإخواننا في غزة من خلال تجهيز القوافل الإغاثية وتسييرها بالتعاون مع الأزهر.

شيخ الأزهر يؤكد ضرورة وجود موقف سياسي موحّد تجاه ما يحدث من الانتهاكات غير الإنسانية في قطاع غزة

كما أكَّد شيخ الأزهر ضرورة أن يكون هناك موقفٌ سياسيٌّ ودينيٌّ موحَّدٌ تجاه ما يحدث من الانتهاكات غير الإنسانية في قطاع غزة؛ بحيث يقوم صنَّاع القرار السياسي بدورهم وواجباتهم في حشد الرأي العام السياسي عالميًّا، واستخدام أدوات السياسة والقانون جنبًا إلى جنبٍ مع قيام علماء الدين بدورهم في التَّعريف بما يتعرَّض له الشعب الفلسطيني من مجازر ومحارق يوميَّة من خلال تواجدهم في المؤتمرات والمناسبات والقمم الدينيَّة.

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شيخ الأزهر والرئيس الإندونيسي يتفقان على إطلاق دعوة عالمية لنصرة غزة

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خلال لقائه الرئيس الإندونيسي، شيخ الأزهر يطالب بموقف إسلامي مشترك لوقف إطلاق النار في غزة

 

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رسائل شيخ الأزهر من إندونيسيا (إنفوجراف)

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