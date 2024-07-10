الأربعاء 10 يوليو 2024
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أخبار مصر

السياحة والآثار تعلن إغلاق المتحف القومي للحضارة السبت المقبل لهذا السبب

المتحف القومي للحضارة
المتحف القومي للحضارة المصرية

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن إغلاق المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، يوم السبت النقيل الموافق 13 يوليو الجاري بسبب أعمال الصيانة الدورية.

إغلاق المتحف القومي للحضارة المصرية

وأوضحت الوزارة أنه سيتم اغلاق المتحف القومي للحضارة المصرية بصفة مؤقتة من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا، على أن يتم فتحه مرة أخرى أمام الزائرين بعد ذلك الوقت في ذات اليوم بصورة كاملة خلال مواعيد العمل الرسمية للمتحف.

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