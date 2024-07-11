الخميس 11 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون اليوم امتحان مادة الصرف

الثانوية الأزهرية،
الثانوية الأزهرية، فيتو

يؤدي طلاب القسم الأدبي للثانوية الأزهرية، اليوم الخميس، امتحان مادة "الصرف" ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي 2023، 2024، في كافة محافظات الجمهورية.

 

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

ومن جانبه أكد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية تجرى كما خُطط لها، لتخرج في أفضل صورة، ولمواصلة مسيرة النجاحات التي تحقق عامًا بعد آخر في هذا الاتجاه، وأن حالة الهدوء والانضباط التي تشاهدها لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية تبرهن على نجاح منظومة الامتحانات بالأزهر الشريف، داعيًا الطلاب والطالبات إلى مواصلة اجتهادهم في ما تبقى من الامتحانات حتى تكلل مسيرتهم بالنجاح والتفوق.

 

وشدد “الضويني” على أن الأزهر حريص كل الحرص على رعاية أبنائه والتخفيف عنهم وتوفير الجو الملائم لأداء الامتحانات في يسر وانضباط، مقدما النصح لأولياء الأمور بأن يكونوا دائمًا عونًا لأبنائهم والبعد عن إثارة أي نوع من التوتر أو الضغط على الطلاب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الأزهر الشريف الشهادة الثانوية الازهرية الشهادة الثانوية القسم الأدبي للثانوية الأزهرية امتحانات الشهادة الثانوية الازهرية طلاب الثانوية الازهرية طلاب القسم الأدبي للثانوية الأزهرية

الأكثر قراءة

الدبلومات الفنية 2024، رابط سريع للحصول على النتيجة برقم الجلوس

بالرابط الرسمي، نتيجة الدبلومات الفنية 2024 في الغربية بالاسم ورقم الجلوس

شقيق أحمد رفعت يتحدث عن دور وليد دعبس في أزمة وفاته، وماذا حدث في آخر اتصال معه

الحكومة تكشف عن تحريك محدود وتدريجي في أسعار الوقود والكهرباء

بزيادة تصل لـ 25 جنيهًا، ارتفاع أسعار منتجات الألبان في الأسواق

يورو 2024، موعد نهائي كأس أوروبا بين إنجلترا وإسبانيا

تصل إلى 70 جنيها، زيادة جديدة في سعر دواء شهير لمرضى النقرس وحمى البحر المتوسط

إليسا: دخلت في علاقة مع مسلم أخفى عني أنه متزوج (فيديو)

منوعات

المزيد

اعتقال رجل حاول تهريب 100 أفعى في سرواله

السعودية تكشف ملامح أطول برج رياضي في العالم (صور)

الملك تشارلز يعرض دبدوبا للبيع مقابل 275 جنيها إسترلينيا

رئيس بلدية فرنسية يأمر رجال الدين بالتفرغ للدعاء لوقف المطر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 10-7-2024 في السوق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء في السوق المحلية

كم سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نهاية التعاملات اليوم الأربعاء 10- 07- 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء 10-7-2024

المزيد
ads

انفوجراف

حذر من حرب إقليمية شاملة.. تصريحات هامة لوزير الخارجية بشأن غزة ولبنان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 11-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11- 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مكانة المتقين، تفسير الشعراوي للآية 198 من سورة آل عمران (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية