ترتدي عباية سوداء، رانيا يوسف تخطف الأنظار داخل كواليس مسلسل سيما ماجي

روجت الفنانة رانيا يوسف لمسلسلها الجديد "سيما ماجي"، من خلال نشر صورة تجمعها مع حورية فرغلى من خلال تصوير الفيلم وهي ترتدي عباية سوداء مما خطفت أنظار جمهورها.

وتشير الصورة التي نشرتها رانيا يوسف على بساطها في المسلسل ونشأتها بإحدى الأحياء البسيطة، كما تشير الصورة الى تمركز حورية فرغلي في مكانة مرموقة في المجتمع وذلك داخل أحداث مسلسل سيما ماجي.

تدور أحداث مسلسل «سيما ماجي»، في إطار اجتماعي حول الصراع الدائم بين الخير والشر وبين الحب والمال كما تتطرق أحداث المسلسل إلى مناقشة قضية تهم المجتمع في الآونة الأخيرة وهي السادية والعنف باسم الحب، وارتكاب جرائم لا يحاسب عليها القانون وهي التلاعب بمشاعر وحياة المرأة، من خلال مشاهد مليئة بالإثارة والتشويق.



مسلسل «سيما ماجي»، بطولة رانيا يوسف، حورية فرغلي، كمال أبو رية، مادلين طبر، محمد أبو داوود، سحر رامي، من تأليف حسان دهشان، مدير التصوير الدكتور محمد شفيق، وإخراج تامر السعدني.

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