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أخبار مصر

رئيس الوزراء يستعرض مع وزير البترول رؤية العمل خلال المرحلة المقبلة

مصطفى مدبولي ووزير
مصطفى مدبولي ووزير البترول
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التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض رؤية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وفي مستهل الاجتماع، توجه رئيس الوزراء بخالص الشكر والتقدير للوزير السابق، المهندس طارق الملا، على إسهامه البارز في هذا القطاع على مدار سنوات توليه المنصب، كما هنأ الوزير المُكلف بتوليه المسئولية، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهمته.

وأكد رئيس الوزراء أن ما يشغل الحكومة الآن هو كيفية العمل سريعًا على زيادة إنتاجية قطاع البترول من مختلف المنتجات، وذلك بالتعاون مع الشركاء الأجانب في هذا القطاع، مع التركيز على سداد مستحقات هؤلاء الشركاء، بما يدفع جهود البحث والاستكشاف، مشيرًا إلى الحرص على توفير الاحتياجات المالية اللازمة لقطاع الطاقة وزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية الوطنية من مصادر الطاقة المتنوعة.

من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي، أن رؤية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، تستهدف توظيف كل الأفكار والخبرات والأساليب التكنولوجية لدفع العمل وزيادة معدلات الإنتاج والسعي لتحسين إنتاجية الحقول من البترول والغاز وتحقيق اكتشافات جديدة، بما يُسهم في نمو موارد مصر من البترول والغاز من أجل تلبية الاحتياجات وعلى رأسها توفير الطاقة الكهربائية.


  
وأشار الوزير إلى الجهود التي تجري حاليًا للتواصل مع مسئولي مختلف الشركات العالمية العاملة في مصر، بهدف العمل على سداد أجزاء من مستحقات الشركاء الأجانب، وجدولتها، والاتفاق على خطة لدفع العمل في مختلف الحقول بهدف زيادة حجم الإنتاج من المواد البترولية.

وأوضح الوزير، خلال اللقاء، أنه يتم التنسيق مع وزيري الكهرباء والمالية، بهدف سداد المستحقات المطلوبة لتوفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، بما يسهم في تنفيذ ما أعلنته الحكومة بشأن وقف خطة تخفيف الأحمال.
 

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المهندس كريم بدوي وزير البترول المهندس طارق الملا

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