الزناتي: نحن في أشد الاحتياج للتعاون العربي لمواجهة ظروف عالمية سياسية واقتصادية شديدة التعقيد

أكد حسين الزناتى، وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين أن ما تشهده المنطقة العربية حاليا تحتاج إلى مزيد من التعاون والتضافر الشديد بين دولها صاحبة التاريخ واللغة الواحدة، فى مواجهة ظروف عالمية سياسية واقتصادية معقدة وصعبة، تزيد من التحديات والعوائق التى تواجهها، فى منطقة تريد القوى الكبرى الحصول على أكبر قدر من المكاسب فيها على حسابها.

وأشار الزناتى أثناء كلمته فى بداية اللقاء الذى نظمته لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين اليوم لسفيرة دولة البحرين بالقاهرة السيدة فوزية عبد الله زينل إلى أننا فى هذه المرحلة الحرجة نحتاج إلى المزيد من التضامن والتعاون العربى لدعم قدراتنا على مواجهة هذه التحديات، وهو ما تعيه قيادة الدولتين فى مصر والبحرين، فى عهد الرئيس السيسي والملك حمد بن عيسى آل خليفة، وقد اتضح ذلك فى دفع التعاون بين البلدين حيث شهدت العلاقات الثنائية مؤخرا طفرة كبيرة من التنسيق والشراكات الاستراتيجية.

وأوضح وكيل نقابة الصحفيين أن الزيارة التى قام بها الرئيس السيسى مؤخرا مثلت مرحلة أكثر قوة فى مسار العلاقات المصرية البحرينية، حيث تم توقيع 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، لتنفيذ العديد من مشروعات التعاون.

وعلى صعيد التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى، أصبحت تحتل مملكة البحرين مرتبة متقدمة في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصري، فى الوقت الذى تشهد فيه الدولتان تعاونا مستمرا فى قطاع التعليم كان آخره توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التربية والتعليم والتعليم العالي.

وأشار الزناتى إلى أنه مثلما كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال البحرين عام 1971، فقد كانت البحرين من أوائل الدول التي أيدت ثورة 30 يونيو، كما شارك العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة فى حفل تنصيب الرئيس السيسي، وفي حفل افتتاح قناة السويس، ومؤتمر مصر الاقتصادي لدعم الاقتصاد الوطني، وهذا تاريخ لن ينساه الشعبين أبدًا.