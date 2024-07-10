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حوادث

قرارات النيابة في مصرع شخصين وإصابة آخرين في انقلاب سيارة بالجيزة

حادث طريق، فيتو
حادث طريق، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة في حادث مصرع شخصين وأصيب آخرين في حادث انقلاب سيارة نقل على دراجة وعدد من الأشخاص، بمنطقة حدائق أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

وأمرت بالتصريح بدفن جثة المتوفيين، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، تمهيدا لسماع أقوالهم.

 

مصرع شخصين وإصابة آخرين في انقلاب سيارة 


البداية كانت بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل على دراجة وعدد من الأشخاص، بمدخل مشروع 390 فدان لدار مصر بمنطقة حدائق أكتوبر، وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء الحادث.

 

وعلى الفور هرعت الأجهزة الأمنيه إلى محل البلاغ مدعومين بسيارات إسعاف، لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، ونقل المتوفين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، كما تم الدفع بمعدات لرفع آثار الحادث وعودة حركة المرور إلى طبيعتها، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 

نيابة الجيزة الجيزة حدائق اكتوبر

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