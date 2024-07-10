الأربعاء 10 يوليو 2024
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حوادث

وزير الشباب والرياضة يزور رئيس مجلس الدولة الجديد لتهنئته بتولي المنصب

المستشار أحمد عبود
المستشار أحمد عبود

استقبل المستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة، المعين بقرار جمهوري منذ أيام، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه رئاسة مجلس الدولة، وذلك بقصر الأميرة فوقية بمقر مجلس الدولة الرئيسي.

خالص شكره وتقديره لزيارة وزير الرياضة 

​وأعرب المستشار أحمد عبدالحميد عبود خلال اللقاء عن خالص شكره وتقديره لزيارة الدكتور أشرف صبحي له.

​وتمنى وزير الشباب والرياضة دوام السداد والتوفيق للجميع بما يحقق مزيدًا من الرفعة والتقدم لوطننا العزيز.

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