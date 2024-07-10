4 نصائح من وزارة الصحة لتجنب لدغات البعوض في فصل الصيف

وجهت وزارة الصحة نصائح للحماية من للدغات البعوض في فصل الصيف حيث يعتبر موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة موسما لانتشار البعوض.

الوقاية من لدغات البعوض

وقالت وزارة الصحة إنه يمكن الوقاية من لدغات البعوض من خلال اتباع عدد من النصائح منها:



١- استعمال سلك ضيق النسيج علي النوافذ



٢- استعمال المبيدات الحشرية الآمنة



٣- ارتداء الملابس طويلة الأكمام في أماكن انتشار البعوض ذات الكثافة



4- استخدام المستحضرات الكيميائية طاردة الناموس



كانت قد أطلقت وزارة الصحة حملة جديدة “ صيفك صحي” تزامنا مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، لتقديم مجموعة من النصائح والإرشادات التي يجب اتباعها في فترة الصيف والإجازات وعند السفر والتواجد على الشواطىء.

اضرار ارتفاع درجات الحرارة على كبار السن والأطفال

وقالت وزارة الصحة إن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة يمكن ان يسبب إجهادًا حراريا وضربات شمس تسبب الوفاة وكذلك تكشف وزارة الصحة عن اضرار ارتفاع درجات الحرارة على كبار السن والأطفال.

وقدمت وزارة الصحة نصائح في موسم الصيف منها ضرورة تجنب الخروج أو مزاولة نشاط مجهد في أوقات اشتداد الحرارة أثناء النهار.

كما نصحت وزارة الصحة بالحرص على البقاء في الظل قدر الإمكان بجانب الإطلاع على التحذيرات الصادرة رسميًا بشأن موجات الحرارة كما يمكن الاستفادة من هواء الليل لتبريد المنزل عندما تكون درجة الحرارة في الخارج أقل منها في الداخل.

شرب الماء بإستمرار

ونصحت بالحرص على ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وفاتحة اللون وأخذ حمامًا باردًا مع المواظبة على شرب الماء طوال اليوم وتجنب التعرّض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة أثناء النهار وفي حال ظهور علامات الإعياء يجب التوقف وعدم بذل أي مجهود.

أعراض ضربة الشمس

واكدت وزارة الصحة أنه يمكن خلال فترات شدة حرارة الطقس أن يتعرض البعض للإصابة بضربة الشمس والاجهاد الحراري.

وأوضحت وزارة الصحة أن ضربة الشمس من حالات الطواريء التى يجب عند التعرض للإصابة بها الذهاب لأقرب مستشفى لتلقي الرعاية الصحية فورا وعند الإصابة بضربة الشمس تعني أن الجسم لم يعد قادر على التحكم في الحرارة وأن درجة الحرارة الأساسية للجسم ترتفع بشكل كبير.

خطة للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري

وكانت وزارة الصحة وضعت خطة وقائية للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري والإصابات بضربات الشمس، تزامنًا مع موجة الحر.

ونصحت بضرورة الإكثار من شرب الماء أو السوائل بكمية كافية، وتجنب التواجد في أماكن سيئة التهوية، وارتداء الملابس القطنية، الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري