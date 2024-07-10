"واكلة الجو"، حماقي يطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد الليلة

يستعد المطرب محمد حماقي لطرح أغنية "واكلة الجو" اليوم الأربعاء، والتي تعتبر أولى أغاني ألبومه الجديد المعنون بـ"هو الأساس".

ألبوم محمد حماقي

وتطرح أغنية واكلة الجو من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع تميم، في السادسة مساء على يوتيوب والمنصات والمتاجر الموسيقية.

وفي وقت سابق طرح محمد حماقي أغنية حبيت المقابلة وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية حبيت المقابلة

أغنية حبيت المقابلة من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع توما وجيتار مصطفى أصلان وطبلة سعيد الأرتيست ومدير تصوير محمد إبراهيم وإخراج يوسف حماد و"كريتيف" يوسف حماد ومحمد الصباغ ومحمد الشاعر.