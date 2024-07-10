بعد نقله للمستشفى، تعرف على الحالة الصحية للفنان رضا إدريس

أثار الفنان رضا إدريس قلق الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية، عقب تعرضه لأزمة صحية نقل على إثرها للمستشفى.

الوضع الصحي للفنان رضا إدريس

وقال رضا إدريس في تصريح خاص لـ فيتو إنه يعاني من مشكلات في القلب خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أنه يشعر بالحزن لاشتداد المرض عليه، مطالبا الجمهور بالدعاء له.

بدأ رضا إدريس مسيرته الفنية من خلال مسلسل رفاعة الطهطاوي والذي تم عرضه في عام 1987، ثم قدم دور أمام الفنان الراحل أحمد زكي في فيلم الامبراطور والذي تم عرضه في عام 1990، وفي عام 1992 قدم دور أمام الفنان أحمد زكي مرة أخرى في فيلم ضد الحكومة، وبعدها توالت أعماله الفنية وكان آخر عمل قدمه هو مسلسل فلانتينو أمام الزعيم عادل إمام الذي عرض في ماراثون دراما رمضان 2020، وفي نفس العام شارك في مسرحية عويس ذا فويس.