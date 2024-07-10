الأربعاء 10 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بعد نقله للمستشفى، تعرف على الحالة الصحية للفنان رضا إدريس

رضا إدريس، فيتو
رضا إدريس، فيتو

أثار الفنان رضا إدريس قلق الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية، عقب تعرضه لأزمة صحية نقل على إثرها للمستشفى. 

الوضع الصحي للفنان رضا إدريس 

وقال رضا إدريس في تصريح خاص لـ فيتو إنه يعاني من مشكلات في القلب خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أنه يشعر بالحزن لاشتداد المرض عليه، مطالبا الجمهور بالدعاء له.

بدأ رضا إدريس مسيرته الفنية من خلال مسلسل رفاعة الطهطاوي والذي تم عرضه في عام 1987، ثم قدم دور أمام الفنان الراحل أحمد زكي في فيلم الامبراطور والذي تم عرضه في عام 1990، وفي عام 1992 قدم دور أمام الفنان أحمد زكي مرة أخرى في فيلم ضد الحكومة، وبعدها توالت أعماله الفنية وكان آخر عمل قدمه هو مسلسل فلانتينو أمام الزعيم عادل إمام الذي عرض في ماراثون دراما رمضان 2020، وفي نفس العام شارك في مسرحية عويس ذا فويس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

رضا إدريس الفنان رضا ادريس الحالة الصحية للفنان رضا ادريس

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الدبلومات الفنية 2024 من خلال بوابة نتيجة التعليم الفني

مباشر الآن، نتيجة الدبلومات الفنية 2024، اعرف خطوات الحصول عليها

نتيجة الدبلومات الفنية 2024، 26 طالبا بقائمة الأوائل

بعد تداول تصميم مقترح له، ساويرس عن الباسبور المصري: أي حاجة أحسن، والحالي يحزن

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية بنسبة نجاح 70.9%

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2024، اعرف درجتك بالاسم ورقم الجلوس

بسبب تخفيف الأحمال، خبير اقتصادي يطالب الحكومة باقتراض 3 مليارات دولار من البنك المركزي

فيتو تنشر النص الكامل لبرنامج عمل الحكومة

منوعات

المزيد

فريق من العلماء يطور ساعة ذرية عالية الدقة

كنزة لايلي تفوز بجائزة ملكة جمال الذكاء الصناعي

سيتسبب بتوقف حركة المرور، حفل زفاف ضخم لابن أغنى رجل في آسيا

عمرها 97 عاما، قاضية تخسر دعوى تستهدف عودتها للعمل

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في السوق

انخفاض أسعار 4 سلع غذائية خلال يونيو

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء في السوق المحلي

تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء ببداية التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

معلومات هامّة عن الدواء المصري الجديد لعلاج أمراض الكبد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بلغة الإشارة، الجامع الأزهر يناقش الدروس المستفادة من الهجرة النبوية

تفسير حلم الجنازة في المنام وعلاقته بالخلافات العائلية

ما سبب تسمية شهر “المُحَرَّم” بهذا الاسم؟ وما المراد بـ الأشهر الحرم؟

المزيد
الجريدة الرسمية