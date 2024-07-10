محافظ كفرالشيخ يطمئن على المصابين الفلسطينيين بمركز الأورام

‏زارّ اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، المصابين الفلسطينيين بمستشفى مركز الأورام، بمشاركة الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، والبالغ عددهم 50 شخصا، واطمأنّ عليهم مؤكدًا تقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة لهم، ورعاية أسرهم، وتلبية كل احتياجاتهم، قائلًا " أنتم في بلدكم الأول ولا ندخر جهدًا في خدمتكم، ومعاكم 24 ساعة".

واطمأن محافظ كفرالشيخ، على حالة المصابين، من خلال الفريق الطبي بإشراف الدكتور ياسر عمارة، مدير مستشفى الأورام، حول حالتهم الصحية وطبيعة الإصابات التى تعرضوا لها، مؤكدًا تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة ورعايتهم على أكمل وجه.

وحرص محافظ كفرالشيخ، علي تقديم الهدايا للأطفال، وتبادل الأحاديث مع أهالى الأطفال وذويهم، متمنيًا لأطفالهم الشفاء العاجل وعودتهم إلى ديارهم بصحة وسلامة، فيما عبر الأطفال الفلسطينيون عن سعادتهم بزيارة محافظ كفرالشيخ، وسط مشاعر الألفة والمحبة بين أشقائهم المصريين.

وقدم المصابون الفلسطينيون وأسرهم الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى، لدعمه الكامل لهم والوقوف بجانبهم وتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية لهم وأسرهم، وسعيه المستمر للتخفيف عنهم فى ظل الظروف الراهنة التى يعيشونها جراء الحرب على القطاع، بتسخير كافة الإمكانيات والمتطلبات للضيوف الفلسطينيين، والعمل على توفير احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم كافة حتى عودتهم سالمين، والذى يعكس نهج الدولة المصرية وإلتزامها التاريخى بدعم الشعب الفلسطينى، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التى يواجهونها وخاصة الأطفال، ووقوفها وتضامنها مع اهل غزة .

‏جاء ذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.