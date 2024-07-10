غسل الأرصفة بحي شرق الإسكندرية (صور)

للمرة الأولى من سنوات طويلة جرى البدء البدء في غسيل الأرصفة ب حي شرق الإسكندرية برئاسة اللواء أحمد حبيب.

غسل الأرصفة

وبدأت عمليات غسل الأرصفة بشارع الجلاء حتى ميدان الساعة بنطاق حي شرق، بعد رفع الإشغالات والتعديات على رصيف المشاه.

تواصل الحملات بفكتوريا

فيما واصل حي شرق الإسكندرية لليوم الرابع الحملة المكبرة بمزلقان فيكتوريا وشارع الجلاء استمرارا لفرض الانضباط بالشارع ومنع الإشغالات التي تتسبب في اختناقات مرورية واستخدام الأرصفة المخصصة للمشاة من قبل أصحاب المحال المتعديين عليها.

حملات مكبرة على سموحة

وقاد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية، حملة مكبرة بمنطقة سموحة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق وأرصفة المشاة التي تتسبب في الاختناقات المرورية وتعوق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري للشوارع الرئيسية والفرعية والميادين.

وخلال الحملة تم رفع كافة الإشغالات والتعديات علي حرم الطريق، والتي وصل عددها ل ١٦٢ حالة إشغال هالك تم رفعها ب ٣ سيارات تابعة لشركة نهضة مصر، و١٧٢ حالة إشغال متنوع، وتشميع ١٤ محلا مخالفا، وإزالة وعزل ٥ وصلات سرقة تيار كهرباء وفصل ١ كشاف عشوائي.

ونبه حبيب على المحال التجارية بالالتزام بحدود محالهم والزام المخالفين بإزالة التعديات على حرم الطريق تنفيذا للقانون وتحقيقًا للصالح العام وحق المواطن في الطريق وتيسيرًا لحركة مرور السيارات والمواطنين والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.

على الصعيد ذاته أكد رئيس الحي أن هذه الحملات هدفها تحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم عرقلة حركة المارة والسيارات، لافتًا إلى أن الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية يولي إهتماما بالغا بالقضاء على ظاهرة الإشغالات والتعديات، وذلك لتقديم أفضل الخدمات لمواطني المدينة.