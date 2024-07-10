الأربعاء 10 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غسل الأرصفة بحي شرق الإسكندرية (صور)

غسل الأرصفة بحي شرق
غسل الأرصفة بحي شرق الإسكندرية، فيتو

للمرة الأولى من سنوات طويلة جرى البدء البدء في غسيل الأرصفة ب حي شرق الإسكندرية برئاسة اللواء أحمد حبيب.

غسل الأرصفة 

 وبدأت عمليات غسل الأرصفة بشارع الجلاء حتى ميدان الساعة بنطاق حي شرق، بعد رفع الإشغالات والتعديات على رصيف المشاه.

تواصل الحملات بفكتوريا

فيما واصل حي شرق الإسكندرية لليوم الرابع الحملة المكبرة بمزلقان فيكتوريا وشارع الجلاء استمرارا لفرض الانضباط بالشارع ومنع الإشغالات التي تتسبب في اختناقات مرورية واستخدام الأرصفة المخصصة للمشاة من قبل أصحاب المحال المتعديين عليها.

حملات مكبرة على سموحة

وقاد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية، حملة مكبرة بمنطقة سموحة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق وأرصفة المشاة التي تتسبب في الاختناقات المرورية وتعوق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري للشوارع الرئيسية والفرعية والميادين.

وخلال الحملة تم رفع كافة الإشغالات والتعديات علي حرم الطريق، والتي وصل عددها ل ١٦٢ حالة إشغال هالك تم رفعها ب ٣ سيارات تابعة لشركة نهضة مصر، و١٧٢ حالة إشغال متنوع، وتشميع ١٤ محلا مخالفا، وإزالة وعزل ٥ وصلات سرقة تيار كهرباء وفصل ١ كشاف عشوائي.

ونبه حبيب على المحال التجارية بالالتزام بحدود محالهم والزام المخالفين بإزالة التعديات على حرم الطريق تنفيذا للقانون وتحقيقًا للصالح العام وحق المواطن في الطريق وتيسيرًا لحركة مرور السيارات والمواطنين والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.

على الصعيد ذاته أكد رئيس الحي أن هذه الحملات هدفها تحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم عرقلة حركة المارة والسيارات، لافتًا إلى أن الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية يولي إهتماما بالغا بالقضاء على ظاهرة الإشغالات والتعديات، وذلك لتقديم أفضل الخدمات لمواطني المدينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اخبار حى شرق حملات حي شرق الإسكندرية حى شرق الإسكندرية غسل أرصفة حي شرق أخبار محافظة الأسكندرية

مواد متعلقة

إيقاف وإزالة 19 حالة بناء مخالف في حي شرق الإسكندرية

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الدبلومات الفنية 2024 من خلال بوابة نتيجة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية 2024، 26 طالبا بقائمة الأوائل

مباشر الآن، نتيجة الدبلومات الفنية 2024، اعرف خطوات الحصول عليها

بعد تداول تصميم مقترح له، ساويرس عن الباسبور المصري: أي حاجة أحسن، والحالي يحزن

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية بنسبة نجاح 70.9%

بسبب تخفيف الأحمال، خبير اقتصادي يطالب الحكومة باقتراض 3 مليارات دولار من البنك المركزي

الكهرباء تفسر أسباب وقف العمل بجداول تخفيف الأحمال في المحافظات

هل يتأثر الاقتصاد المصري بتأجيل صندوق النقد للشريحة الثالثة؟ خبير يجيب

منوعات

المزيد

فريق من العلماء يطور ساعة ذرية عالية الدقة

كنزة لايلي تفوز بجائزة ملكة جمال الذكاء الصناعي

سيتسبب بتوقف حركة المرور، حفل زفاف ضخم لابن أغنى رجل في آسيا

عمرها 97 عاما، قاضية تخسر دعوى تستهدف عودتها للعمل

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في السوق

انخفاض أسعار 4 سلع غذائية خلال يونيو

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء في السوق المحلي

تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء ببداية التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

معلومات هامّة عن الدواء المصري الجديد لعلاج أمراض الكبد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بلغة الإشارة، الجامع الأزهر يناقش الدروس المستفادة من الهجرة النبوية

تفسير حلم الجنازة في المنام وعلاقته بالخلافات العائلية

ما سبب تسمية شهر “المُحَرَّم” بهذا الاسم؟ وما المراد بـ الأشهر الحرم؟

المزيد
الجريدة الرسمية