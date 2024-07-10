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خالد عبد الحليم يفاجئ مستشفى قنا العام بزيارة للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية (فيديو)

خالد عبد الحليم محافظ
خالد عبد الحليم محافظ قنا

فاجأ الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، أقسام وعيادات مستشفى قنا العام، بزيارة للاطمئنان على سير العمل ومدى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، ومتابعة علاج المرضى والمترددين على المستشفى، رافقه الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، والدكتور محمد الديب مدير عام مستشفي قنا العام بقنا.

تفقد محافظ قنا

وتفقد محافظ قنا بعض الأقسام كـ " العناية المركزة، ووحدتي القسطرة القلبيه،  وجراحات المناظير، العناية القلبية" والتقى بعدد من المرضى والمرافقين بالمستشفى للاطمئنان على مدى رضاهم عن تقديم الخدمة الطبية لهم والاستماع لشكواهم ومطالبهم.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، أن من أولوياته العمل على تلبية طلبات المرضي، وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، معلنا عن التواصل مع وزارة الصحة لتسريع الإجراءات المتعلقة بالمرضى، وكذا مد المستشفيات بالأجهزة والمستلزمات المطلوبة خاصة أن الدولة تعمل على دعم القطاع الصحي والنهوض بالمستشفيات الحكومية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية من الكشف وصرف العلاج وغيرها.

ولفت إلى أنه سيقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة للمستشفيات العامة في أوقات مختلفة، للوقوف على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفر كافة الخدمات الطبية، مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم للمستشفيات والوحدات الصحية التي تخدم قطاع كبير من المواطنين على مستوى المحافظة ومتابعة تقديم الخدمة للمرضى.

القطاع الطبي بالمحافظة
ووجه محافظ قنا، بسرعة عمل حصر باحتياجات القطاع الطبي بالمحافظة لتوفير كافة المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات للتيسير علي المواطنين في تلقي العلاج وعدم تحمل مشقة السفر لمحافظات أخرى.

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