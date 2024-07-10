الكشف على 903 مواطنين في قافلة طبية مجانية بقرية المحروسة في قنا

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي ل محافظة قنا ، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية المحروسة التابعة لمركز ومدينه قنا، ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

توقيع الكشف الطبي

وأضاف عبد الباقي، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد 903 مواطن في 7 تخصصات طبية بواقع " 175 حالة طب أطفال، 257 حالة أمراض باطنة، 76 جراحة، 40 حالة أمراض نساء وتوليد، 201 حاله أمراض جلديه، 94 حاله طب اسنان، 60 حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 139 حالة، و18حالة موجات صوتية، 9 حالات أشعه سينية، و20 حاله خلع اسنان، وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 33 حالة، تحويل 10 حالات تتطلب تدخلات جراحية إلي المستشفيات المتخصصة، مشيرًا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا

و من جانبه أوضح الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه على هامش القافلة تم عقد 10 ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطنا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية " الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا"، الأمراض غير المعدية "الضغط،السكر والسمنة"، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.