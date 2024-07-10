الأربعاء 10 يوليو 2024
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أخبار مصر

القوات البحرية تستقبل رئيس أركان البحرية الفرنسية بنطاق الأسطول الشمالي

القوات البحرية تستقبل
القوات البحرية تستقبل رئيس أركان القوات البحرية الفرنسية
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 استقبلت القوات البحرية وفدًا من القوات البحرية الفرنسية، وذلك بحضور كل من الفريق أول نيكولا فوجور رئيس أركان القوات البحرية الفرنسية والفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية.

وجاء ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة. 

وتضمنت الزيارة قيام الوفد بجولة تفقدية لعدد من وحدات القوات البحرية للتعرف على أحدث منظومات التدريب والتسليح التى شهدتها القوات البحرية المصرية فى الآونة الأخيرة.

وأكد الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية أهمية تبادل الخبرات وتنسيق الجهود لتحقيق المصالح المشتركة بين القوات البحرية لكلا البلدين.

من جانبه أشار الفريق أول نيكولا فوجور إلى عمق علاقات الشراكة والتعاون الثنائى فى المجالات البحرية بين البلدين الصديقين.

ويأتى ذلك تأكيدًا على الروابط العسكرية المتميزة التى تجمع القوات البحرية المصرية والفرنسية. 

القيادة العامة للقوات المسلحة الفريق أشرف إبراهيم وحدات القوات البحرية

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