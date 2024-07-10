البابا تواضروس الثاني يزور محافظ الإسكندرية لتهنئته بمنصبه

زار البابا تواضروس الثاني، مقر محافظة الإسكندرية لتقديم التهنئة للفريق أحمد خالد حسن سعيد بتوليه مهام منصبه الجديد محافظًا للإسكندرية.

البابا يهنئ محافظ الإسكندرية

وكان في استقباله بمبنى المحافظة الفريق أحمد خالد حسن سعيد والمهندسة أميرة صلاح عبدالحكيم نائب المحافظ واللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة.

وخلال اللقاء قدم قداسة البابا والوفد المرافق له التهنئة للفريق أحمد خالد بتوليه مهام منصب محافظ الإسكندرية متمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة.

ومن جانبه أعرب الفريق أحمد خالد عن امتنانه لتلك اللفتة الطيبة من قبل البابا تواضروس والوفد المرافق له.

رافق قداسة البابا خلال الزيارة الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا.