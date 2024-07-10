الأربعاء 10 يوليو 2024
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حوادث

إخلاء سبيل عباس أبو الحسن بعد الاستماع لأقواله في اتهامه بدهس سيدتين

عباس ابو الحسن، فيتو
عباس ابو الحسن، فيتو

قررت نيابة الشيخ زايد إخلاء سبيل الفنان عباس أبو الحسن بعد الاستماع لاقواله في اتهامه بدهس سيدتين في الشيخ زايد، توفيت إحداهما.

 

وخلال التحقيقات وجهت النيابة للفنان عباس أبو الحسن تهمة القتل الخطأ والاصابة الخطأ لسيدتين بعدما دهسهما بسيارته.

 

التحقيق مع الفنان عباس أبو الحسن في اتهامه بدهس سيدتين 

وكان اعتذر أبو الحسن عن حضور جلسة التحقيق المحددة له من النيابة العامة، معللا ذلك بعدم قدرته على الحركة   بسبب الجراحة التي خضع لها في قدمه، بعد إصابته بقطع في الوتر، وتعهد بالحضور إلى النيابة فور سماح حالته بالحركة.

 

أقوال الفنان عباس أبو الحسن في التحقيقات 

 وقال  أبو الحسن في التحريات: “أنا كنت جاي من مول العرب رايح بيتي في الصحراوي، كنت ماشى بعربيتي على طريق المحور المركزي اتجاه ميدان لبنان في الحارة السريعة، وكنت في ثاني حارة من على الشمال، وكانت في عربية سابقاني بشوية على شمالي، فجأة لقيت اثنين ستات نطوا من قدام العربية اللي قدامى ووقفوا قدام عربيتي”. 

 

 

 

واستكمل الفنان عباس أبو الحسن: “يدوبك دوست فرامل لقيتني خبطهم، ونزلت من العربية مخضوض لقيت في واحدة ست واقعة جنب العربية والثانية تحت العربية بين الكوتشين اللي ورا، الناس اتلمت وحاولوا يساعدوني علشان نخرج الست اللي تحت العربية، قررنا ننيم العربية على جنبها وفعلا نيمناها والناس خرجوا الست من تحت”.

 

وأضاف: “اتصلنا بالإسعاف وعربية النجدة وصلت، وأنا اتصبت في رجلي وأنا بزق العربية عشان أنيمها على جنبها، وبعدين روحنا القسم، روحت مركز أشعة عشان رجلي وجيت دلوقتي النيابة”.

وأوضح:" أنا كنت ماشي بنفس سرعة العربيات، وكانت أقل من 80 ومش عارف كام بالظبط".

إخلاء سبيل الفنان عباس أبو الحسن بكفالة مالية

وقررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق، إخلاء سبيل الفنان عباس أبو الحسن، بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه، على خلفية التحقيق معه بتهمة دهس سيدتين بسيارته.

تحقيقات النيابة في دهس الفنان عباس أبو الحسن لسيدتين

وكانت النيابة العامة بالجيزة انتدبت مهندسا من الإدارة العامة للمرور بالجيزة لفحص سيارة الفنان عباس أبو الحسن وإعداد تقرير فني بملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث لكشف أسباب الحادث، كما استمعت لأقوال شهود العيان في الواقعة، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابتين.

 

وكشف التقرير المبدئي أن السيدتين المجني عليهما في حادث الفنان عباس أبو الحسن هما كل من منال صالح 57 عاما وحُسنة حسن 36 عاما، والأولى مصابة بارتجاج في المخ وكسر في الجمجمة وتعاني من حالة حرجة، والثانية مصابة في الرأس وبعض الكسور وفي حالة حرجة أيضا.

 

 

عباس ابو الحسن الفنان عباس ابو الحسن نيابة الشيخ زايد

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