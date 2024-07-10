الأربعاء 10 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

علاء فاروق: 600 مليون دولار زيادة في صادرات مصر الزراعية

علاء فاروق وزير الزراعة
علاء فاروق وزير الزراعة الجديد،فيتو

تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التقرير النصف سنوي للصادرات الزراعية المصرية من د سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي المصري والذي يشير إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية في النصف الأول من عام ٢٠٢٤ قد وصل إلى ٤.٩ مليون طن بزيادة قدرها ٣٠٠ ألف طن عن العام السابق.

وتقدر القيمة الدولارية للسلع الزراعية الطازجة المصدرة للسلع الرئيسية نحو ٢.٩ مليار دولار بزيادة قدرها ٦٠٠ مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي ٢٠٢٣،

وقال وزير الزراعة إن الوزارة تعمل على تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية بتعزيز الصادرات الزراعية ودعم منظومة الحجر الزراعي مشيرا إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تمثل ركيزة اساسية لحركة الاقتصاد المصري حيث أصبحت أهم مصادر دعم الاحتياطي النقدى بالعملة الاجنبية وأضاف "فاروق" أن هناك دعم مستمر لمنظومة الصادرات والحجر الزراعي وذلك بهدف تحقيق الحلم الرئاسي بالوصول الى ١٠٠ مليار دولار صادرات مصرية من جميع القطاعات بحلول ٢٠٣٠ ومن أهمها قطاع الزراعة الذي يمثل ركيزة اساسية في الدخل القومي للدولة المصرية،

ومن جانبه أشار د سعد موسي بأن الحجر الزراعي يعمل على مدار الساعة بهدف تسهيل انسياب السلع الزراعية للاسواق العالمية، واضاف بان الحجر الزراعي المصري يعمل من خلال استراتيجية تهدف إلى تعزيز الصادرات الزراعية لدول العالم من خلال تطبيق منظومة التتبع للسلع المصدرة للخارج وكذا تطبيق الاشتراطات الحجريّة للدول المستوردة، والتوسع في فتح الاسواق والتحول الرقمي والتدريب المستمر للعاملين بالحجر الزراعي واستخدام التكنولوجيات في منظومة الصادر والوارد،

كما اضاف بانه على الرغم من وجود العديد من التحديات الاقليمية والدولية الا ان المنتج الزراعي المصري يغزو اكثر من ١٦٠ دولة لاكثر من ٣٥٠ سلعة زراعية،

وأشار تقرير الحجر الزراعي الى أن اهم المنتجات الزراعية المصدرة كانت الموالح حيث جاءت في الترتيب الاول بكمية تعدت ٢ مليون طن، ثم البطاطس في المركز الثاني بكمية تعدت ٩٣٠ الف طن، ثم جاء البصل في المركز الثالث بكمية بلغت نحو ١٣١ الف طن، ثم الفاصوليا الخضراء والجافة بالمركز الرابع بكمية بلغت نحو ٨٤ الف طن، وجاء العنب بالمركز الخامس بكمية بلغت ٧٢ الف طن، ثم البطاطا بالمركز السادس بكمية بلغت لنحو ألف ٦٤ الف طن، وجاءت الطماطم والفروالة الطازجة والثوم والجوافة والرمان بالمراكز السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر بكميات بلغت ٣٧، ٢١، ١٦، ١٠، ٩ الف طن على التوالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

علاء فاروق وزير الزراعة صادرات الزراعية الحجر الزراعي المصري للسلع الزراعية الطازجة منظومة الحجر الزراعي

الأكثر قراءة

الكاف يحدد مكان وموعد السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

الكهرباء تفسر أسباب وقف العمل بجداول تخفيف الأحمال في المحافظات

شيخ الأزهر: أتمنى ترك كرسي المشيخة والجلوس على حصير لتعليم التلاميذ القرآن (فيديو)

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، الرابط الرسمي لإعلانها

بعد تداول تصميم مقترح له، ساويرس عن الباسبور المصري: أي حاجة أحسن، والحالي يحزن

الأهلي يعرض تعديل عقد عبد المنعم وموقف غريب من اللاعب

حقيقة استبعاد كهرباء من قائمة كولر أمام بيراميدز

أسعار الدواجن اليوم، انخفاض جديد في سعر الفراخ البيضاء بالأسواق

منوعات

المزيد

كنزة لايلي تفوز بجائزة ملكة جمال الذكاء الصناعي

سيتسبب بتوقف حركة المرور، حفل زفاف ضخم لابن أغنى رجل في آسيا

عمرها 97 عاما، قاضية تخسر دعوى تستهدف عودتها للعمل

نقابة عمّال سامسونج في كوريا الجنوبية تعلن "إضرابًا مفتوحًا" عن العمل

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء ببداية التعاملات

تعرف على سعر السكر اليوم الاربعاء

تعرف على أسعار القصدير اليوم الاربعاء

مواعيد وأماكن سحب كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية 2024

المزيد
ads

انفوجراف

تأسس لمواجهة الاتحاد السوفييتي ويضم 3.5 مليون جندي.. مراحل تطور حلف الناتو (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما سبب تسمية شهر “المُحَرَّم” بهذا الاسم؟ وما المراد بـ الأشهر الحرم؟

تفسير رؤية القمح في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية

ما السن أو المرحلَة التي يبلغها اليتيم لتنتهي فيها كفالته؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية