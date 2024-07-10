علاء فاروق: 600 مليون دولار زيادة في صادرات مصر الزراعية

تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التقرير النصف سنوي للصادرات الزراعية المصرية من د سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي المصري والذي يشير إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية في النصف الأول من عام ٢٠٢٤ قد وصل إلى ٤.٩ مليون طن بزيادة قدرها ٣٠٠ ألف طن عن العام السابق.

وتقدر القيمة الدولارية للسلع الزراعية الطازجة المصدرة للسلع الرئيسية نحو ٢.٩ مليار دولار بزيادة قدرها ٦٠٠ مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي ٢٠٢٣،

وقال وزير الزراعة إن الوزارة تعمل على تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية بتعزيز الصادرات الزراعية ودعم منظومة الحجر الزراعي مشيرا إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تمثل ركيزة اساسية لحركة الاقتصاد المصري حيث أصبحت أهم مصادر دعم الاحتياطي النقدى بالعملة الاجنبية وأضاف "فاروق" أن هناك دعم مستمر لمنظومة الصادرات والحجر الزراعي وذلك بهدف تحقيق الحلم الرئاسي بالوصول الى ١٠٠ مليار دولار صادرات مصرية من جميع القطاعات بحلول ٢٠٣٠ ومن أهمها قطاع الزراعة الذي يمثل ركيزة اساسية في الدخل القومي للدولة المصرية،

ومن جانبه أشار د سعد موسي بأن الحجر الزراعي يعمل على مدار الساعة بهدف تسهيل انسياب السلع الزراعية للاسواق العالمية، واضاف بان الحجر الزراعي المصري يعمل من خلال استراتيجية تهدف إلى تعزيز الصادرات الزراعية لدول العالم من خلال تطبيق منظومة التتبع للسلع المصدرة للخارج وكذا تطبيق الاشتراطات الحجريّة للدول المستوردة، والتوسع في فتح الاسواق والتحول الرقمي والتدريب المستمر للعاملين بالحجر الزراعي واستخدام التكنولوجيات في منظومة الصادر والوارد،

كما اضاف بانه على الرغم من وجود العديد من التحديات الاقليمية والدولية الا ان المنتج الزراعي المصري يغزو اكثر من ١٦٠ دولة لاكثر من ٣٥٠ سلعة زراعية،

وأشار تقرير الحجر الزراعي الى أن اهم المنتجات الزراعية المصدرة كانت الموالح حيث جاءت في الترتيب الاول بكمية تعدت ٢ مليون طن، ثم البطاطس في المركز الثاني بكمية تعدت ٩٣٠ الف طن، ثم جاء البصل في المركز الثالث بكمية بلغت نحو ١٣١ الف طن، ثم الفاصوليا الخضراء والجافة بالمركز الرابع بكمية بلغت نحو ٨٤ الف طن، وجاء العنب بالمركز الخامس بكمية بلغت ٧٢ الف طن، ثم البطاطا بالمركز السادس بكمية بلغت لنحو ألف ٦٤ الف طن، وجاءت الطماطم والفروالة الطازجة والثوم والجوافة والرمان بالمراكز السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر بكميات بلغت ٣٧، ٢١، ١٦، ١٠، ٩ الف طن على التوالي.