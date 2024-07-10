الأربعاء 10 يوليو 2024
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أخبار مصر

إطلاق الموقع الإلكتروني لمكتبة "مركز المعلومات" بمجلس الوزراء باللغة الإنجليزية

مركز معلومات مجلس
مركز معلومات مجلس الوزراء،فيتو
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في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بتوفير كافة الخدمات المعلوماتية للمواطنين بشكل عام والباحثين بشكل خاص، تم إطلاق موقع مكتبة المركز الإليكتروني باللغة الإنجليزية وعنوانه www.library.idsc.gov.eg.

خدمات موقع مكتبة المركز الإليكتروني باللغة الإنجليزية

يقدم الموقع خدمات متعددة للسادة الزوار والمستفيدين مثل البحث والاسترجاع في كافة مقتنيات مكتبة المركز بما يشمل: الكتب والتقارير والدراسات والمراجع – إمكانيات متعددة للبحث في المصادر الالكترونية – التعرف على أهم الأخبار والفعاليات – أحدث المقتنيات – مقترحات للقراءة – موضوعات الساعة – نشرات المكتبة.

تلبية الاحتياجات المعلوماتية

والجدير بالذكر أن مكتبة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تسعى إلى تنمية مقتنياتها وبناء مجموعاتها الورقية والإلكترونية بما يتوافق والاحتياجات البحثية للمستفيدين، وتضع المكتبة نصب أعينها الأجندة البحثية للمركز لاقتناء ما يسهم في دعم هذه التوجهات البحثية؛ واتساقًا مع ما يفرضه الواقع من تطورات تكنولوجية؛ كما تشترك المكتبة في قواعد بيانات متخصصة وفريدة من نوعها في مختلف مجالات عمل المركز؛ حيث تسهم بنسبة كبيرة في تلبية الاحتياجات المعلوماتية، وبطبيعة الحال فإن كل ما يتم اقتناءه من مصادر ورقية وإلكترونية يعالج في قاعدة بيانات المكتبة بحيث يصبح متاحًا للوصول إليه من خلال مداخل البحث المتعددة.

 بناء مجموعة من قواعد البيانات المتميزة

وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن المركز كان سبَّاقا في إعادة توظيف ما لديه من ثروة معرفية كبيرة ومحتوى ضخم من مصادر المعلومات داخل المكتبة الخاصة به في بناء مجموعة من قواعد البيانات المتميزة كالقاعدة القومية للدراسات، وقاعدة بيانات مقالات الدوريات، وقاعدة بيانات قضايا وآراء.

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