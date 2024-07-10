الأربعاء 10 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل توزيع جهاز عرائس لـ 500 شاب وفتاة

المنطقة الشمالية
المنطقة الشمالية العسكرية،فيتو
ads

نظمت المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع مختلف الجهات المانحة من رجال الأعمال والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى حفل توزيع جهاز عرائس لـ (500) شاب وفتاة من المقبلين على الزواج من أبناء محافظات الإسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ التى تقع بنطاق المسئولية.

كما تم توزيع عدد من الأجهزة الكهربائية على (25) أسرة من الأسر الأولى بالرعاية وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة والمحافظين والشخصيات العامة , والذى يأتى فى إطار حملة ( بلدك معاك ) التى أطلقتها المنطقة الشمالية العسكرية فى المحافظات التى تقع بنطاق المسئولية.

وخلال الإحتفال ألقى اللواء هشام حسنى حسن قائد المنطقة الشمالية العسكرية كلمة أشار فيها إلى أن الإحتفالية تعكس ما تقوم به القوات المسلحة من تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية من أبناء الشعب المصرى بمختلف فئاته، موضحًا أن المنطقة الشمالية العسكرية تعمل بالتوازى مع مسئولياتها المجتمعية فى الحفاظ على ما تمتلكة من نظم قتالية وأسلحة ومعدات وتعمل على تطوير أدائها لتنفيذ كافة المهام والواجبات المكلفين بها.

من جانبهم أعرب الحضور عن تقديرهم البالغ لما تقوم به القوات المسلحة من جهود لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الشعب المصرى. 

المنطقة الشمالية العسكرية محافظات الإسكندرية مؤسسات المجتمع المدني

مواد متعلقة

القوات المسلحة تحتفل بالعام الهجري الجديد 1446 هــ

القوات البحرية تستقبل وفدًا من الأمم المتحدة

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة العام الهجرى الجديد

ننشر السيرة الذاتية لوزير الدفاع الفريق أول عبد المجيد صقر

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا

الفريق أسامة عسكر يلتقى رئيس أركان القوات المسلحة بأفريقيا الوسطى (فيديو)

لاعبو فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحصدون المراكز الأولى بالبطولة الأفريقية

الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الماجستير والدكتوراه

الأكثر قراءة

الكاف يحدد مكان وموعد السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

الكهرباء تفسر أسباب وقف العمل بجداول تخفيف الأحمال في المحافظات

علاقة عبد الظاهر السقا بوفاة أحمد رفعت تثير الجدل، والنشطاء: من المسئول الثاني بالأزمة؟

آراء طلاب الثانوية العامة بشأن امتحان الجبر والهندسة الفراغية بالدقهلية (فيديو وصور)

ضبط شاب حاول تسلق سور لجنة امتحانات في الشرقية ليساعد الطلاب على الغش

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، الرابط الرسمي لإعلانها

الزمالك يعد جوميز بهذا الأمر

تأسس لمواجهة الاتحاد السوفييتي ويضم 3.5 مليون جندي.. مراحل تطور حلف الناتو (فيديوجراف)

منوعات

المزيد

سيتسبب بتوقف حركة المرور، حفل زفاف ضخم لابن أغنى رجل في آسيا

عمرها 97 عاما، قاضية تخسر دعوى تستهدف عودتها للعمل

نقابة عمّال سامسونج في كوريا الجنوبية تعلن "إضرابًا مفتوحًا" عن العمل

لحظة انطلاق الصاروخ أريان 6 الأوروبي في رحلته الأولى للفضاء (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء ببداية التعاملات

تعرف على سعر السكر اليوم الاربعاء

تعرف على أسعار القصدير اليوم الاربعاء

مواعيد وأماكن سحب كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية 2024

المزيد
ads

انفوجراف

تأسس لمواجهة الاتحاد السوفييتي ويضم 3.5 مليون جندي.. مراحل تطور حلف الناتو (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القمح في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية

ما السن أو المرحلَة التي يبلغها اليتيم لتنتهي فيها كفالته؟ الإفتاء تحسم الجدل

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 10-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية