المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل توزيع جهاز عرائس لـ 500 شاب وفتاة

نظمت المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع مختلف الجهات المانحة من رجال الأعمال والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى حفل توزيع جهاز عرائس لـ (500) شاب وفتاة من المقبلين على الزواج من أبناء محافظات الإسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ التى تقع بنطاق المسئولية.

كما تم توزيع عدد من الأجهزة الكهربائية على (25) أسرة من الأسر الأولى بالرعاية وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة والمحافظين والشخصيات العامة , والذى يأتى فى إطار حملة ( بلدك معاك ) التى أطلقتها المنطقة الشمالية العسكرية فى المحافظات التى تقع بنطاق المسئولية.

وخلال الإحتفال ألقى اللواء هشام حسنى حسن قائد المنطقة الشمالية العسكرية كلمة أشار فيها إلى أن الإحتفالية تعكس ما تقوم به القوات المسلحة من تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية من أبناء الشعب المصرى بمختلف فئاته، موضحًا أن المنطقة الشمالية العسكرية تعمل بالتوازى مع مسئولياتها المجتمعية فى الحفاظ على ما تمتلكة من نظم قتالية وأسلحة ومعدات وتعمل على تطوير أدائها لتنفيذ كافة المهام والواجبات المكلفين بها.

من جانبهم أعرب الحضور عن تقديرهم البالغ لما تقوم به القوات المسلحة من جهود لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الشعب المصرى.