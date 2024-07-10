الأربعاء 10 يوليو 2024
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سياسة

بدء أولى اجتماعات لجنة دراسة برنامج الحكومة بالبرلمان (صور)

لجنة دراسة برنامج
لجنة دراسة برنامج الحكومة، فيتو

بدأ منذ قليل الاجتماع الأول للجنة البرلمانية الخاصة بمجلس النواب المكلفة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، وذلك برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، وبمشاركة 5 وزراء.

اجتماع لجنة مناقشة برنامج الحكومة الجديدة 

ويشهد الاجتماع الأول مشاركة وزراء المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، وشئون المجالس النيابية والتواصل السياسي.

مشاركة الوزراء في مناقشة برنامج الحكومة الجديدة 

كما يشارك في اجتماع مناقشة برنامج الحكومة الجديدة اليوم، وزراء العدل، الأوقاف، والثقافة،  للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة حول برنامج الحكومة.

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تشكيل لجنة مناقشة برنامج الحكومة في مجلس النواب 

وتضم اللجنة الخاصة نحو 42 نائبًا، وهم النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، رؤساء اللجان النوعية بالمجلس، ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة.

أهداف مناقشة برنامج الحكومة الجديدة 

ومن جانبه أكد المستشار أحمد سعد الدين، رئيس اللجنة الخاصة، وكيل مجلس النواب، حرص اللجنة على مراجعة ما جاء بالبرنامج المقدم من الحكومة ومدى التزام البرنامج بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بما يلبي تطلعات وطموحات الشعب المصري، وتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عاجل وملموس، بما يشمله ذلك من مواجهة عاجلة لارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، والحد من التضخم، وسرعة الانتهاء من حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعميق الصناعة المحلية.

وأشار إلى التركيز في مناقشة برنامج الحكومة الجديدة على مواجهة التحديات الإقليمية للدولة المصرية، التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.

مناقشة برنامج الحكومة في مجلس النواب 

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة. 

ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. 

ضوابط حصول الحكومة على ثقة البرلمان

فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. 

فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. 

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