الأمن الروسي يحبط مخططا لاغتيال 3 قادة بالجيش

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان اليوم الأربعاء، عن إحباط مخططا إرهابيا لاغتيال 3 قادة عسكريين من وزارة الدفاع الروسية

الأمن الروسي يحبط مخطط لاغتيال ٣ قادة بالجيش



وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إنه أحبط مخطط هجوم إرهابي من استخبارات كييف كان ينوي اغتيال 3 قادة عسكريين روس من وزارة الدفاع الروسية في العاصمة موسكو.

وشهدت الأراضي الروسية هجمات إرهابية عديدة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير ٢٠٢٢

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