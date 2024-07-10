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خارج الحدود

الأمن الروسي يحبط مخططا لاغتيال 3 قادة بالجيش

قوات الأمن الروسية،
قوات الأمن الروسية، فيتو

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان اليوم الأربعاء،  عن إحباط   مخططا إرهابيا لاغتيال 3 قادة عسكريين من وزارة الدفاع الروسية

 الأمن الروسي يحبط مخطط لاغتيال ٣ قادة بالجيش


وقال  جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إنه أحبط مخطط هجوم إرهابي من استخبارات كييف  كان ينوي اغتيال 3 قادة عسكريين روس من وزارة الدفاع الروسية في العاصمة موسكو.

وشهدت الأراضي الروسية هجمات إرهابية عديدة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير ٢٠٢٢

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