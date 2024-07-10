الأمن الروسي يحبط مخططا لاغتيال 3 قادة بالجيش
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان اليوم الأربعاء، عن إحباط مخططا إرهابيا لاغتيال 3 قادة عسكريين من وزارة الدفاع الروسية
الأمن الروسي يحبط مخطط لاغتيال ٣ قادة بالجيش
وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إنه أحبط مخطط هجوم إرهابي من استخبارات كييف كان ينوي اغتيال 3 قادة عسكريين روس من وزارة الدفاع الروسية في العاصمة موسكو.
وشهدت الأراضي الروسية هجمات إرهابية عديدة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير ٢٠٢٢
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