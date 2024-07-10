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سيتسبب بتوقف حركة المرور، حفل زفاف ضخم لابن أغنى رجل في آسيا

حفل زفاف نجل أغنى
حفل زفاف نجل أغنى رجل في آسيا، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء ان  مدينة مومباي الهندية ستشهد  بعد أيام حفل زفاف نجل موكيش أمباني، أغنى رجل في آسيا

حفل زفاف نجل أغنى رجل بأسيا 

 وهو حدث ضخم سيوقف فعليا حركة المرور في جزء رئيسي من المدينة على مدى أربعة أيام من الاحتفالات الفخمة بحضور مشاهير ونخبة من رجال الأعمال والسياسيين.

ويتوج حفل زفاف أنانت أمباني، البالغ من العمر 29 عاما وهو الابن الأصغر للملياردير، وخطيبته راديكا ميرشانت (29 عاما)، سلسلة من الاحتفالات الفخمة التي أقيمت على مدار العام. 

ومن جانبها ذكرت  الشرطة إن هذا الزفاف الضخم يعتبر "حدثا عاما" بسبب الحضور المتوقع لشخصيات مهمة من الهند والعالم.

وسيقتصر العبور في الطرق القريبة من مكان حفل الزفاف، في مركز جيو العالمي للمؤتمرات المملوك لمجموعة ريلاينس في المنطقة التجارية المركزية في مومباي، على المركبات والسيارات المرتبطة بالزفاف 

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مومباي آسيا أغنى رجل في آسيا حركة المرور

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