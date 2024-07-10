الكاف يحدد مكان وموعد السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك
كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موعد ومكان إقامة بطولة كأس السوبر الإفريقي المقرر إقامته بين فريقي الأهلي والزمالك.
وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي، إن الاتحاد الإفريقي سيُعلن غدا عن الموعد الرسمي للمباراة، ومكان إقامتها.
وتابع، كانت هناك مفاوضات قوية من الجانب السعودي والقطري للحصول على الموافقة الخاصة بإقامة المباراة في دولتيهما.
وأضاف، كان الأمر محسوما بالنسبة لاستضافة السعودية مباراة السوبر، إلا أنهم تراجعوا، لذلك من المرجح أن تقام المباراة في الدوحة.
وتابع: الإتحاد الإفريقي كان يرغب في الحصول على 4 مليون دولار مقابل استضافة المباراة، إلا أن السعودية وقطر لم يزيدوا عن 3 ملايين وربما يتم تقريب وجهات النظر خلال الساعات المقبلة.
وعن موعد المباراة أكد شوبير أنه سيكون بين الفترة من يوم 15 سبتمبر إلى 30 سبتمبر المقبل.
وأختتم شوبير حديثه قائلا: في حالة تراجع قطر ستقام المباراة على أرضية ملعب ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويشارك الأهلي بصفته بطل بطولة دوري أبطال افريقيا، بينما يشارك الزمالك بصفته بطل بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
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