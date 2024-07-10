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ثقافة وفنون

قبل انطلاق تصويره، تفاصيل فيلم المصيف لعمرو عبد الجليل وخالد الصاوي

أبطال فيلم المصيف،
أبطال فيلم المصيف، فيتو

يحتفل صناع فيلم المصيف للفنان عمرو عبد الجليل وخالد الصاوي مساء اليوم الأربعاء بانطلاق تصوير مشاهد العمل بالمنصورية. 

تفاصيل فيلم المصيف 

وفيلم المصيف يضم عددا من النجوم منهم عمرو عبد الجليل وخالد الصاوي ونسرين طافش ونبيل عيسي وأحمد ماجد وبسنت السبقي وهو من تأليف وإخراج سليم العدوي.

يذكر أن عرض في شهر فبراير الماضي فيلم درويلة لعمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني وحسني شتا وغيرهم من النجوم.

وتدور أحداث فيلم  رويلة في إطار تشويقي مثير، حيث يحتوي على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب غير معتاد تقديمه من قبل على الشاشة الفضية.

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تفاصيل فيلم المصيف فيلم المصيف صناع فيلم المصيف خالد الصاوي عمرو عبد الجليل

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