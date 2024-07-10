مراجعة اللحظات الأخيرة، طلاب الثانوية يؤدون امتحانات علم النفس والجيولوجيا والجبر بسوهاج (بث مباشر)

امتحانات الثانوية العامة 2024، توافد طلاب الثانوية العامة، صباح اليوم الأربعاء، على لجان الامتحانات لأداء امتحانات علم النفس للشعبة الأدبي، والجيولوجيا للشعبة العلمي علوم، والرياضيات البحتية للشعبة العلمي رياضة.

وأجرت فيتو بثا مباشر لرصد دخول الطلاب بعد تفتيشهم، لمنع أى محاولات للغش، وسط حالة من القلق والتوتر على وجوه أولياء الأمور، وحرص الطلاب على استغلال الدقائق المتبقية لمراجعة المواد قبل دخول اللجان.

بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي بالدخول إلى مقار لجان الامتحانات بجميع محافظات الجمهورية، لأداء امتحانات مواد الجبر والهندسة الفراغية والجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024، اليوم الأربعاء الموافق 10 يوليو، امتحانات مواد الجبر والهندسة الفراغية والجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة علمي علوم امتحان الجيولوجيا من الساعة التاسعة صباحًا ولمدة 3 ساعات، فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة علم النفس والاجتماع لمدة 3 ساعات، بينما يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية لمدة ساعتين.