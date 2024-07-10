الأربعاء 10 يوليو 2024
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45 لجنة تستقبل طلاب الثانوية العامة بقنا لأداء امتحانات علم النفس والاجتماع والجيولوجيا

لجان، فيتو
لجان، فيتو

امتحانات الثانوية العامة 2024، يؤدي طلاب الثانوية العامة 2024، اليوم الاربعاء الموافق  ١٠ يوليو، امتحان مادتي الجيولوجيا وعلم النفس والهندسة الفراغية، بمحافظة قنا.

ويؤدى17257 طالبا وطالبة موزعين على 45 لجنة حيث يؤدي الامتحانات 11742 طالبا وطالبة بشعبة علمي علوم، و1331 طالبا وطالبة بشعبة علمي رياضة، و4184 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة علمي علوم امتحان الجيولوجيا من الساعة التاسعة صباحًا ولمدة 3 ساعات، فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة علم النفس والاجتماع لمدة 3 ساعات، بينما يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة امتحان مادة الجبر  والهندسة الفراغية لمدة ساعتين. 

 

 

وحرص طلاب الثانوية العامة 2024 على المراجعة النهائية أمام المدرسة قبل الدخول للجنة لأداء امتحان  مادتى الكيمياء والجغرافيا.

تفتيش الطلاب بعصا إلكترونية في امتحانات الثانوية العامة 2024

كما بدأ مسؤولو الأمن بلجان امتحانات الثانوية العامة تفتيش الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية، وذلك للكشف عن الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية، ومنع رؤساء اللجان دخول الطلاب بأي ملازم أو كتب خارجية.

 

جروبات الغش الوهمية هدفها النصب والاحتيال وجمع الأموال

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم: لا تنساقوا خلف جروبات الغش الوهمية خاصة على تليجرام، هدفها الأول والأخير في ادعاءاتها النصب والاحتيال وجمع الأموال، وكافة هذه الجروبات تم ويتم رصدها والتعامل معها، وإجراءات الامتحانات ليس بها أي تراخي

واتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عددًا من الإجراءات لتفادي السيناريو الذي شهدته امتحانات الشهادة الإعدادية فى بعض المحافظات هذا العام، خاصة فيما يتعلق بتأمين لجان سير الامتحان، أو ما يتعلق بمكافحة الغش الإلكتروني ومحاصرة صفحات وجروبات الغش عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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الثانوية العامة بقنا امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية قنا محافظة قنا

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