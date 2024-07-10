الأربعاء 10 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بدء دخول طلاب الثانوية العامة إلى اللجان لأداء امتحانات الجبر والجيولوجيا وعلم النفس

طلاب الثانوية العامة،
طلاب الثانوية العامة، فيتو

امتحانات الثانوية العامة 2024، بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي بالدخول إلى مقار لجان الامتحانات بجميع محافظات الجمهورية، لأداء امتحانات مواد الجبر والهندسة الفراغية والجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024، اليوم الأربعاء الموافق 10 يوليو، امتحانات مواد الجبر والهندسة الفراغية والجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة علمي علوم امتحان الجيولوجيا من الساعة التاسعة صباحًا ولمدة 3 ساعات، فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة علم النفس والاجتماع لمدة 3 ساعات، بينما يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة امتحان مادة الجبر  والهندسة الفراغية لمدة ساعتين.

 

جروبات الغش الوهمية هدفها النصب والاحتيال وجمع الأموال

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم: لا تنساقوا خلف جروبات الغش الوهمية خاصة على تليجرام، هدفها الأول والأخير في ادعاءاتها النصب والاحتيال وجمع الأموال، وكافة هذه الجروبات تم ويتم رصدها والتعامل معها، وإجراءات الامتحانات ليس بها أي تراخي.

 

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام 745 ألفًا و86 طالبًا وطالبة، بجانب 81 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة داخل السجون، و38 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات داخل بمستشفى 57357 ومعاهد الأورام، و255 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة للمكفوفين، و3306 طلاب يؤدون امتحانات الثانوية العامة بنظام الدمج التعليمى، بجانب وجود 1646 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.

ويبلغ إجمالي عدد لجان سير الامتحان 1981 لجنة على مستوى الجمهورية، وتدير الوزارة امتحانات الثانوية العامة هذا العام من خلال 4 لجان إدارة على مستوى الجمهورية، و11 كنترولًا و84 مركزًا لتوزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية، وو7 لجان لتقدير الدرجات.

 

 

واتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عددًا من الإجراءات لتفادي السيناريو الذي شهدته امتحانات الشهادة الإعدادية فى بعض المحافظات هذا العام، خاصة فيما يتعلق بتأمين لجان سير الامتحان، أو ما يتعلق بمكافحة الغش الإلكتروني ومحاصرة صفحات وجروبات الغش عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 

الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة الصف الثالث الثانوي المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة 2024 امتحانات الثانوية العامة

الأكثر قراءة

شبانة عن بيان اتحاد الكرة بشأن إبراهيم عادل: خرج من الغرف المغلقة وضحكوا على الأهلي

أخبار مصر: فيتو تنفرد بنشر عقد أحمد رفعت مع الوحدة الإماراتي، انتشار أدوية مضروبة بالأسواق، وفاة نائب شهير بمجلس الشيوخ

رئيس النصر: ما يفعله اتحاد الكرة قمة الفساد ولن نلعب إلى مباراة بيراميدز

انفعل وخرج عن شعوره، مقدمة نارية لـ إبراهيم عبد الجواد بسبب ما فعله دياب بـ أحمد رفعت (فيديو)

بدء دخول طلاب الثانوية العامة إلى اللجان لأداء امتحانات الجبر والجيولوجيا وعلم النفس

بعثة المنتخب الأولمبي تغادر اليوم إلى فرنسا لخوض منافسات أولمبياد باريس

وفاة النائب حمادة القرشي عضو مجلس الشيوخ عن دائرة ديروط

أسعار الأعلاف اليوم، الردة تتراجع 250 جنيهًا في الأسواق

منوعات

المزيد

عمرها 97 عاما، قاضية تخسر دعوى تستهدف عودتها للعمل

نقابة عمّال سامسونج في كوريا الجنوبية تعلن "إضرابًا مفتوحًا" عن العمل

لحظة انطلاق الصاروخ أريان 6 الأوروبي في رحلته الأولى للفضاء (فيديو)

متطرفة ومكانها السجن، أرملة نافالني على قائمة "المطلوبين" في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 09- 07- 2024 في ختام التعاملات

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم في السوق الثلاثاء

ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 09-07-2024 في ختام التعاملات

سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الثلاثاء 09- 07- 2024

المزيد
ads

انفوجراف

موقف شهادة وزير التعليم.. تصريحات مهمة لرئيس الوزراء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 10-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 10-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 10-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية